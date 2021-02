Especialista em cachos dá dicas de penteados simples e práticos Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 09:59 | Atualizado 04/02/2021 10:02

Que os cachos estão em alta, todas nós sabemos. Mas que é possível ter inúmeras combinações com esses cabelos lindos e maravilhosos, isso nem todas descobriram, ainda! As cacheadas estão arrasando cada vez mais e esse tipo de cabelo além de lindo também pode ser versátil.



O especialista em cachos Hemerson da Silva Santos dá dicas de penteados simples e práticos para arrasar em qualquer ocasião. Apaixonado por cabelos crespos, cacheados e por elevar a autoestima feminina, o cabeleireiro decidiu abrir um salão no quintal da avó e em pouco tempo ganhou o apelido de Mestre dos Cachos pela quantidade de clientes que conquistou. Vamos aprender com ele?



Fiquem ligadas nas dicas para dar aquele UP no visual:



1) COQUE LATERAL TORCIDO - Esse penteado deixa qualquer look mais chique e sofisticado, além de ser super simples e rápido de fazer.



2) RABO DE CAVALO VOLUMOSO ORGÂNICO OU COM PRÓPRIO CABELO - No caso de você escolher colocar um cabelo orgânico, se você tem o cabelo grande e volumoso, o ideal inicialmente é fazer uma escova para ajudar a prender um coque baixo. Aí você separa seu cabelo com um pente fino no meio ou nas laterais, onde preferir. Aplica uma gelatina para esticá-lo na raiz e prende. Agora é só encaixar o cabelo no coque e colocar alguns grampos para garantir que ele não caia. Se você preferir fazer um rabo com seu próprio cabelo, aposte em uma boa finalização dos cachos, dividindo e passando o creme de pentear mecha por mecha e logo após secar no difusor com jato frio, morno e quente (técnica conhecida como fitagem). Se você não tiver um difusor em casa, pode amassar as mechas com uma blusa (de preferência de algodão para evitar o frizz), com um movimento de baixo pra cima para formar os cachos.



3) RABO LATERAL - Mais uma dica super prática para você arrasar. Para fazê-lo, você pode usar a mesma técnica com gelatina do penteado anterior.



4) COQUE DESPOJADO - O coque é o verdadeiro coringa dos penteados e dá pra adaptá-lo em diferentes ocasiões. Para completar o penteado, você pode deixar dois cachos soltos na frente ou apostar em um baby hair.