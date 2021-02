Por O Dia

Rio - O calorão chegou com força total. É quase impossível não buscar uma maneira de se refrescar! Seja na praia, na piscina e até no banho de mangueira, o objetivo é deixar os dias mais frescos e apostar no biquíni estiloso. Alguns modelos são a sensação do momento. E você, já escolheu o seu? Vamos aproveitar as dicas da coluna e arrasar no verão!

A influencer alagoana Marina Ferrari, que usa biquínis no seu dia a dia e também possui sua própria linha de biquínis, entende muito do assunto e deixou recadinhos especiais.

"A moda se aliou ao momento em que a sociedade está vivendo. É tempo de apostar em tudo que traz a sensação de alegria e bem estar. A tendência é de cores vibrantes e divertidas. O neon vem se consagrando cada vez mais e a cada verão permanece em alta. Além de ser hit da estação as cores deixam qualquer look superestiloso. Além disso, os tons acesos valorizam o bronzeado. Cores quentes também são uma grande aposta. O tie dye segue em alta, trazendo exatamente esse ar mais leve e divertido ao beachwear", explica Marina Ferrari.

A moda praia está se tornando cada vez mais democrática. Hoje já não existe mais um modelo para um tipo específico de corpo, a tendência se adaptou para que todo mundo pudesse se sentir bem, confortável e na moda.

"Não existe o modelo ideal, existe o estilo que você se sente bem. As mulheres devem se vestir como quiserem. O clássico cortininha é o meu favorito, o que eu mais gosto e está sempre em alta, ele é prático para quem gosta de pegar sol e deixar a marquinha perfeita. Outra tendência é a calcinha asa delta, pois é confortável e fica muito estilosa, sem atrapalhar o bronzeado", destaca a influencer.

Tirinhas transpassadas

Muitas artistas, blogueiras e famosas estão investindo em um modelo que é a grande novidade desse verão, o tradicional modelo cortininha que ganhou um novo estilo, com várias tirinhas transpassadas e diferentes tipos de amarrações. Além de lindo, fica super sexy e cai bem em todas as mulheres. Para quem gosta de ousar essa é a escolha certa!





Camomila para acalmar a pele após o sol

Confira a receitinha importante da dermatologista Gabriella Vasconcellos para acalmar a pele após o sol, com chá de camomila. Pode ser feito com a erva natural ou a comprada no supermercado. É só colocar uns 6 pedacinhos ou bastante erva, para ficar bem concentrado. Colocar no congelador por 40 minutos e aplicar na pele, pode usar um borrifador. Depois pode armazenar na geladeira e ir aplicando ao longo dos dias. "Para acalmar a região dos olhos, tenho feito em cubinhos de gelo e coloco o chá congelado nas pálpebras. A gente consegue acalmar a pele com ótimos resultados. A camomila tem três principais funções, ela acalma, hidrata e clareia a pele de forma natural", explica a dermatologista.

