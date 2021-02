Saiba mais sobre os benefícios desse poderoso antioxidante, o ácido hialurônico para os cabelos Divulgação

Publicado 09/02/2021 22:06 | Atualizado 09/02/2021 22:11

Vamos falar de novidade, meninas? Ácido hialurônico é a sensação do momento! Mas vocês sabiam que ele é poderoso também para recuperar e hidratar os cabelos? O ácido hialurônico é uma substância natural do organismo, que atua na regeneração e hidratação tecidual ao estimular a formação do colágeno e elastina. Portanto, é extremamente importante estar com o "colágeno em dia", em tecidos do corpo, articulações, olhos, nervos, pele e cabelo! Sim, os cabelos não podem ficar de fora! É nutrindo os fios que se atinge a melhor hidratação. Por isso, o ácido hialurônico exerce influência na beleza e saúde dos cabelos.



Explicando melhor, a dermatologista e tricologista Joana D`arc Diniz, diretora da Sociedade Brasileira do Cabelo e da Sociedade Brasileira de Medicina Estética (RJ), informa que o ácido hialurônico é uma molécula cuja principal função é a retenção de água, gerando benefícios como hidratação, estímulo de colágeno, preenchimento e regeneração da pele.



- O resultado é uma pele mais firme, saudável, iluminada e viçosa. Já nos cabelos, atua na fibra capilar, gerando resultado na regeneração dos fios e combatendo o ressecamento. A aparência é um cabelo mais saudável e hidratado – explica a especialista.



E justamente por nutrir e reparar a fibra capilar, o cabelo ganha um aspecto mais leve e resistente, sem frizz e as temidas pontas duplas. Por isso, quem tem fios muito fragilizados ou danificados por excesso de química, secador, chapinha, escova ou babyliss pode se beneficiar muito com um tratamento a base de ácido hialurônico nas madeixas.



Os cremes finalizadores ou leave-in com ácido hialurônico devem ser aplicados do comprimento até as pontas, em cabelos úmidos e sem enxaguar, depois da limpeza com shampoo e a hidratação do condicionador. Aposte nesse trio!



Além disso, outro tratamento indicado é a hidratação semanal com máscara que contenha ácido hialurônico e bruma capilar (borrifador), para reduzir o frizz capilar. Para estimular ainda mais os benefícios, combine o ácido hialurônico com outros ativos hidratantes e reparadores como vitamina B5 e queratina. Além de uma suplementação de dentro para fora, o componente químico vai atuar também na pele.



Como funciona o tratamento direto do ácido hialurônico nos cabelos



A especialista explica que existem vários tipos de ácido hialurônico na indústria farmacêutica. De acordo com a Dra. Joana, o que muda é o peso molecular, ou seja, o tamanho dessa partícula. A diferença entre os pesos moleculares trata todas as camadas da haste capilar, desde o córtex até a cutícula (camada mais externa).



- Dependendo do produto a base de ácido hialurônico, consegue-se a permeação na haste capilar, que é a penetração com objetivo de melhorar a espessura e integridade da fibra capilar, além da formação de filme sobre o fio, selando cutículas, reparando pontas duplas, melhorando a aparência do fio, mas também o brilho e textura do s cabelos - ressalta.