Com participação de Carlinhos Brown, a cantora Anna Mel lança a música Faça o Bem

Publicado 11/02/2021

A cantora Anna Mel acaba de lançar pela gravadora Universal Music, em todas as plataformas digitais, o single “Faça o Bem”, acompanhado de um clipe com participação especial de Carlinhos Brown. O vídeo tem direção de Luciano Xavier, adaptado ao novo formato de produção, respeitando as normas de segurança. “Esse clipe será um divisor de águas na carreira da Anna. Essa letra é bem-vinda ‘Faça o Bem, sem olhar a quem’, neste momento de dificuldade que estamos passando. Mesmo gravado à distância conseguimos fazer uma interação legal entre eles e combinou bastante com a mensagem que o clipe quer passar e vamos conseguir atingir bastante gente”, disse Luciano.



O clipe traz Anna Mel contracenando à distancia com o cantor Carlinhos Brown, que fez uma participação do Estúdio Ilha dos Sapos, em Salvador (BA). “Sempre acompanhei o trabalho do Carlinhos e fiquei muito feliz em contar com a participação dele neste novo trabalho. A música é muito bonita e fala do sentimento que a gente quer para os outros. Tenho certeza que é uma das coisas que o Carlinhos prega pela carreira dele de tudo que já vi e também é uma das coisas que eu prego. Foi uma parceria de muito amor e carinho, isso todo mundo pode ter certeza”, disse a cantora.



Com composição de Luã Freitas e Max Viana, a música, que traz arranjos sofisticados com uma pegada pop, transmite uma mensagem de fé e otimismo com os seguintes versos: “Dê o seu melhor / Independente do que aconteça/ Sem esperar em troca, que beleza/Fazer a alegria de alguém, alguém / E não se esqueça / Tudo você pode alcançar / Sonhe e não pare de acreditar /Faça o bem sem olhar a quem”.



"Me sinto sempre honrado em acompanhar esses novos talentos, sobretudo quando percebemos que há ali um verdadeiro dom e uma vontade grande de seguir com seus propósitos. Anna Mel é um desses talentos, no qual a bela música composta por Max Viana e Luã Freitas, reafirma essa força da continuidade. Mel é brilhante e desejo tudo de melhor pra sua carreira”, disse Carlinhos Brown.