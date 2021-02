Por O Dia

Publicado 14/02/2021 06:00

Rio - Meninas, vamos reforçar os cuidados com a pele no verão? O segredo é não esquecer a proteção, usar filtro solar sempre e nunca deixar de hidratar bastante a pele. Cuidados diários de skincare devem ser uma rotina diária para toda mulher. E se você ainda não se acostumou com isso, nunca é tarde para começar! Preparamos dicas caseiras especiais para facilitar os cuidados com a pele.

"Para criar uma rotina de skincare basta adotar quatros passos: higienizar, tonificar, hidratar e proteger. Além do rosto, o pescoço, o colo e as mãos são as partes que mais necessitam de hidratação, já que precisamos protegê-las da radiação ultravioleta, poluição e da umidade", explica a dermatologista Priscila Camara de Camargo.

Água

É preciso consumir, no mínimo, dois litros de água por dia para ajudar o organismo a funcionar com energia e vigor durante o verão. Manter o corpo hidratado vai refletir também na pele e garantir maior elasticidade e viço para o rosto. Principalmente no calor, onde se perde bastante água, causando ressecamento.





Hidratação do rosto

- Uma banana madura;

- Uma colher de creme de leite;

- Modo de preparo: Amasse bem a banana e misture até formar uma pasta. Aplique uma camada sobre o rosto e deixe agir por 15 minutos. Depois, lave com água fria para ativar a circulação sanguínea. Essa fruta possui uma grande quantidade de nutrientes, além de vitamina C e B6, que tem papel vital na manutenção da integridade e elasticidade da pele. (Dica da dermatologista Priscila Camara de Camargo)

Acalmar a pele irritada após o sol

- 2 colheres de chá de aveia;

- 2 colheres de chá de iogurte natural;

- 1/2 colher de mel;

- 1 gota de óleo essencial de camomila.

Modo de preparo: misture até ficar homogêneo, deixe 5 ou 10 minutos na pele e retire com discos de algodão ou água morna. É ótimo para peles irritadas e vermelhas. (Dica da dermatologista Gabriella Vasconcellos)

Segredo da Selminha Sorriso: esfoliação

A musa do carnaval Selminha Sorriso dá dicas para a pele após o sol Divulgação

A super-rainha de bateria da Escola de Samba Beija-Flor deixou um recadinho e contou para a gente o seu segredo! "Eu adoro praia, mas eu uso protetor, uso hidratante, tônico e o meu segredo é usar esfoliante. Uso esfoliante natural e industrializado. O esfoliante natural eu aplico uma vez por mês, com água quente, em temperatura suportável, não muito quente e açúcar. Não passo na área dos olhos. Aí eu esfolio bem a pele com a água e o açúcar e deixo agir. Quando ficar seca, eu lavo com água fria normal. Isso é ótimo para cuidar da pele e também tirar cravos. Mas só serve para peles sem acne, sem inflamação, apenas para peles normais", explica Selminha Sorriso.

Dica especial de Carnaval

O Carnaval foi cancelado, mas quem disse que não dá para curtir em casa? E a maquiagem é fundamental para entrar no clima! Mesmo sem os tradicionais desfiles, blocos e o Carnaval de rua, você pode se arrumar e aproveitar com segurança. É só usar e abusar de tiaras coloridas, muitas cores vibrantes e é claro, o glitter não pode faltar. A maquiagem precisa ser iluminada e com muito brilho e destaque. E vale usar um tema para o make com a sua fantasia preferida, como Mulher Maravilha e sereia por exemplo. Esses temas rendem ótimas produções! Depois, é só cair na folia com responsabilidade e sem aglomeração.

Destaques da semana no meu programa ' Vem Com a Gente', na Band

Apresentações musicais com as escolas de samba Salgueiro, Beija-Flor, Grande Rio e Roda de Samba;

Entrevistas com Paula Bergamin e Patrick Carvalho;

Receitas de Camarão na Josper, Brigadeiro Goumert e Pudim de Leite;

Desfile de sapatos de Carnaval com Nivea Ramos;

Dicas de maquiagem e adereços de Carnaval.

BELEZA DA ALMA

Cuide-se! Este ano não teremos Carnaval,

mas os cuidados com o coronavírus têm que ser redobrados. Em 2022 faremos uma festa incrível. Por isso, se proteja!