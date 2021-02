A fundadora da marca DaBelle, Danielle de Jesus Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 19:59 | Atualizado 12/02/2021 20:02

A marca Duty Cosméticos acaba de lançar uma ação que promete tornar as consumidoras protagonistas da marca, como forma de alcançar representatividade feminina e um novo jeito de lidar com os seus clientes. Através da promoção “DaBelle Hair É Minha Cara”, é feita uma seleção em busca dos consumidores mais engajados, que mais demonstram carinho e amor pela marca e os que mais interagem nas redes sociais. Feita essa seleção, a marca convida os escolhidos para um dia inteiro de imersão, com uma sessão de fotos interativa e uma produção completa. Além de conhecer a sede da empresa, os selecionados recebem uma aula sobre cuidados com o cabelo baseado nos ativos utilizados em cada linha e ainda têm a oportunidade de conhecer a fundadora da marca, Danielle de Jesus.



- O nosso propósito como empresa é democratizar a beleza no Brasil, por isso, mais que uma promoção, a ideia é realmente colocar nossas consumidoras como protagonistas e dar voz a elas. Queremos mostrar a beleza real e diversa da brasileira através da nossa comunicação – explicou Daniella Arcoverde, gerente de E-commerce e Digital da Duty Cosméticos e da DaBelle Hair.



A seleção é feita de maneira contrária à maioria dos concursos que são feitos normalmente. A ideia é que os consumidores sejam notados pelo envolvimento, engajamento e amor pela marca.



- Nós vamos atrás dos consumidores mais engajados e convidamos para participarem dessa ação. E para participar é bem simples, é só eles postarem os produtos DaBelle em suas redes, usarem as nossas hashtags e interagirem através das redes sociais. Somos uma empresa jovem, que atua no mercado há um ano e meio, mas conseguimos apresentar a DaBelle Hair para a consumidora como uma marca inovadora, que se preocupa e que escuta o que ela tem a dizer - explicou Daniella Arcoverde.



A DaBelle Hair, marca da Duty Cosméticos, visa democratizar a beleza no Brasil, dar protagonismo para a consumidora e trazer ingredientes que ela conhece e valoriza. Uma marca inovadora, com linhas de tratamento de alta qualidade a um preço acessível. A empresa oferece linhas veganas e não testadas em animais e atende desejos de 80% das brasileiras, com tratamentos contra danos, para nutrição, crescimento, para cabelos lisos, cachos e crespos.