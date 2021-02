O labrador Black da pousada Casa de Maria e o labrador marrom Bono, que é pentacampeão mundial de surf dog Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 22:03 | Atualizado 13/02/2021 22:09

Os animais de estimação já são parte da nossa vida, da nossa família e da nossa rotina. Esses bichinhos fofos trazem muita alegria e sempre nos retribuem com muito carinho e amor. Lá em casa eu tenho uma linda cachorrinha que é como uma filha. Mas e na hora de viajar? Os apaixonados pelos seus animais de estimação sempre vivem um dilema: com quem deixá-los?



A tendência Pet Friendly no turismo vem crescendo bastante nos últimos anos e, segundo pesquisa realizada pelo Bookin.com em 2020, 51% dos entrevistados afirmaram que só iriam viajar se pudessem levar o seu pet, número que evidencia que fazer turismo com animais de estimação virou uma grande tendência no Brasil.



Acompanhando essa tendência, o número de propriedades Pet Friendly só aumenta. De olho nesse mercado, as acomodações buscam formas inovadoras de atender esse público, oferecendo serviços e comodidades sob medida para pets, como é o caso da Pousada Casa de Maria, localizada em Prado, na Bahia, que recebe cachorros, gatos, aves, coelhos, hamsters e animais de pequeno porte no geral, com hospedagem na mesma suíte que os donos, sem a cobrança de taxas extras. O espaço ainda possui um mascote, o labrador Black, que ajuda na recepção carinhosa com os hóspedes.



- Recomenda-se que os donos levem apetrechos como cama, tapete higiênico, brinquedos, pote de água e ração e que façam um roteiro de praias onde os bichinhos são permitidos já que eles não podem circular pelas áreas comuns do estabelecimento. A viagem para a Bahia precisa ser relaxante também para eles - afirma Maria Venturelli, proprietária da Pousada Casa de Maria.



Um labrador que adora viajar e surfar



Na primeira semana do meu novo programa na Band, o “Vem Com a Gente”, tive o prazer de entrevistar o empresário e surfista Ivan Moreira, dono do cachorro Bono, um labrador especial, que adora surfar e viajar com seu dono. O Bono é pentacampeão mundial de surf dog e foi recebido com todo o carinho pela equipe do hotel Fairmont, onde estamos gravando o programa. O local também permite que seus hóspedes possam trazer seus pets.



- É um privilégio poder dividir a nossa vida com esses anjinhos de 4 patas. Vejo espaços como hotéis 5 estrelas como o Fairmont, shoppings e restaurantes Pet friendly, e acho incrível. As pessoas estão entendendo que o pet é um membro da família. Eu não viajo sem o Bono desde 2013. De lá pra cá foram 8 idas para a Califórnia, 2 para o Hawai, onde conhecemos todas as ilhas, Nova York, 3 vezes para Miami, Peru e muitos lugares no Brasil – explicou Ivan.



E a aventura desse cachorrinho não para por aí. A família inteira se prepara para embarcar em uma aventura muito diferente.



- Agora que a família aumentou com a Cacau, que é filha do Bono e o Bali, o Bull Terrier da minha mulher, não vai ser diferente. Em março a Surf Dog Family vai fazer a primeira viagem. Eu, a Camila e os três dogs vamos passar dois meses conhecendo vários lugares paradisíacos do litoral brasileiro de carro. Em cada um deles iremos vivenciar a cultura de cada estado além de mostrar os melhores lugares pet friendly’s do país. Tudo isso com muito surf, remada, trilhas e cachoeiras – finalizou Ivan.



Confira algumas dicas para viajar com seu pet:



- Não ofereça comida durante a viagem, pois isso pode causar enjoo. É importante que ele viaje já alimentado;

- Não deixe de levar a carteira de vacinação do animal. As vacinas devem estar em dia;

- É importante que a coleira seja identificada com o nome do animal e o nome e o telefone do seu dono.