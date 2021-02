Por O Dia

Publicado 13/02/2021 22:29 | Atualizado 13/02/2021 22:31

Quem disse que não dá para curtir o carnaval em casa? E a maquiagem é fundamental para entrar no clima! Mesmo sem os tradicionais desfiles, blocos e o carnaval de rua, que foram cancelados por causa da pandemia, você pode se arrumar e aproveitar com segurança em casa.É só usar e abusar de tiaras coloridas, muitas cores vibrantes e é claro, o glitter não pode faltar. A maquiagem de carnaval precisa ser iluminada e com muito brilho e destaque. E vale usar um tema para o make com a sua fantasia preferida, como mulher maravilha e sereia por exemplo. Esses temas rendem ótimas produções!A dica de maquiagem para esse carnaval é da equipe de maquiadores do Ateliê Thalita Oliveira , confiram:- A meia arrastão é a dica para quem quer se jogar na vibe sereia, utilize a meia arrastão depois da aplicação da base sob a região que desejar e aplique sombras cintilantes, elas reproduzem o efeito de escamas de peixe. Ao finalizar é importante selar toda a pele com um pó translúcido e bruma fixadora;- Adesivos “strass” (as famosas pedrinhas adesivas ) são a combinação perfeita do divertido e barato, os adesivos de fácil acesso estão por todo lugar mostrando que chegaram para ficar e têm o poder de transformar uma simples maquiagem social em uma produção pronta para cair na folia. Eles já vem prontos para abrir e aplicar, mas para aumentar sua durabilidade a dica é usar cola de cílios antes de colar e finalizar com bruma fixadora.Agora é só cair na folia com responsabilidade e sem aglomeração!