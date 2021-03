A escritora Isa Colli descobriu um câncer aos 36 anos e enfrentou o problema com sua arte de escrever Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 09:30

A escritora brasileira Isa Colli tem uma fórmula simples, mas eficaz, para superar desafios: a dedicação à literatura. A vida da autora, nascida em Presidente Kennedy, interior do Espírito Santo, nunca foi fácil. Sempre enfrentou e venceu obstáculos, seja em sua terra natal, seja no Rio de Janeiro, onde morou por 20 anos, ou na Bélgica, onde vive atualmente.



Durante sua trajetória, descobriu um câncer, aos 36 anos de idade e, depois de todo sofrimento que essa doença acarreta, foi mais uma vez surpreendida com uma reincidência e uma doença degenerativa. Para aliviar suas dores físicas e emocionais decorrentes do tratamento, Isa decidiu se dedicar a literatura, lançando seu primeiro livro “Um amor, um verão e o milagre da vida”, em 2011, e não parou mais.



Em 2016, passou por outra cirurgia para retirar um tumor no estômago e, recentemente, sofreu nova intervenção cirúrgica para retirar mais um tumor, dessa vez, no rim esquerdo. Novamente, a literatura foi sua aliada, tanto nos momentos de solidão por causa do isolamento, como na recuperação da cirurgia.



O livro “Um amor, um verão e o milagre da vida” foi relançado em 2019 com o título “O Recomeço” e revelou um pouco dos sentimentos de uma pessoa quando se recebe um diagnóstico de câncer, esse bicho tão assustador e imprevisível. Ela conta que o primeiro sentimento é de medo, de negação. Mas os personagens do romance infantojuvenil mostram que o câncer, assim como qualquer outra doença, se tratado precocemente, tem cura.



- Todas as vezes que enfrentei um câncer não gostava de conversar sobre a doença. Eu só quero falar sobre as coisas que pessoas saudáveis falam. Tanto que depois da remoção do último tumor, no dia 10 de setembro de 2020, eu não publiquei nada nas redes sobre o ocorrido. E oito dias depois, em processo de recuperação, eu fiz uma live para marcar o lançamento do meu livro ‘Tâmaras e Quibes’ - lembra Isa.



Isa já escreveu mais de 100 livros. Lançados são 32, a maioria voltado para o público infantojuvenil. Cada uma de suas obras traz a força da autora, que ensina como ser resiliente, fala sobre equilíbrio com a natureza ou ensina a importância de se respeitar as diferenças. São lições importantes que mostram às crianças como devem agir para não ficar paralisadas diante das situações difíceis e as mudanças que acontecem no cotidiano.