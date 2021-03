Make para peles maduras: saiba como suavizar as linhas de expressão e criar um efeito mais jovem Divulgação

Publicado 11/03/2021

A preparação da pele é fundamental para o resultado da maquiagem. De nada adianta arrasar na sombra esfumada e no batom bem contornado se a pele estiver craquelada, sem viço, com poros e manchas aparentes. Quando falamos de make em peles maduras, o cuidado deve ser redobrado! O uso de produtos errados ou em excesso traz um efeito negativo, evidenciando ainda mais as linhas de expressão.



O maquiador Well Dias separou alguns truques para fazer a maquiagem ideal nesse tipo de pele. O segredo é a hidratação e o toque de leveza na aplicação dos produtos, como o primer e a base. Confira as dicas do especialista:



1 - Costumo iniciar com a limpeza, com o uso de um tônico. Depois, venho com um hidratante para obter um melhor deslizamento dos produtos e, assim, não ter acúmulo na pele. A preparação começa antes da maquiagem em si;



2 - Na sequência, aplico um primer para peles maduras apenas nas partes do rosto onde há poros dilatados. Após isso, vou para os olhos em vez de continuar fazendo a pele. Como não será uma pele selada, não posso ficar tocando nela depois de pronta. Para a sombra, tons terrosos são sempre uma boa opção, trazendo formato e jovialidade. Já para destacar pálpebras caídas, colo cílios postiços com ponteira maior, e assim, elevo o olhar;



3 - Com os olhos prontos, volto para a pele e aplico o corretivo. Escolho a cor âmbar para olheira e manchas de melasma, e, na sequência, uso uma base bem fluida. Para dar uma “corzinha”, utilizo um blush cremoso. Ele não sela e conserva o viço natural da pele;



4 - Para segurar a make e não haver transferência, Well destaca uma última dica: “dou um bom banho de fixador. E está aí um efeito incrível! Uma maquiagem que atenua as linhas de expressão, que podem ser um incômodo no dia a dia, sem deixar de lado o aspecto natural da pele”.