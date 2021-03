Por O Dia

Rio - Com seu sorriso fácil e uma simpatia que encanta, o nosso mulherão de hoje é um exemplo para todas nós! A atriz Cacau Protásio mostra que uma mulher pode chegar aonde ela quiser. Não há nada que não possamos sonhar e realizar. Ela enfrentou desafios, racismo e muitas portas que se fecharam. Mas hoje é uma artista de sucesso, que leva humor e alegria para todos através de seus papéis divertidos e irreverentes. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher que nos inspira e é muito mais que uma maravilhosa comediante, é um verdadeiro mulherão!

Você se sente um mulherão? Qual o segredo para o sucesso?

Hoje, eu me sinto um mulherão. Mas aconteceu aos poucos, sabe? Hoje eu vejo que eu posso, consigo e que estou no lugar que deveria estar. Lá atrás eu ouvi várias vezes que "Você não vai conseguir", "Desiste, essa profissão não é para você". Depois que eu vi que conquistei tanta coisa, me sinto forte e me sinto um mulherão. Então o segredo é você acreditar em você. Independente da sua religião você tem que ter fé e acreditar. Aí ninguém te segura!

Como você é no dia a dia e com a família?

A minha vida é normal como de qualquer outra pessoa. Acordo, vou malhar, vou na padaria, vou na farmácia. Eu não me privei de nada. Eu faço tudo que todo mundo faz. Claro que como eu estou trabalhando muito tenho pessoas para me ajudar. Adoro passear, resolver coisas. Agora que estamos na pandemia eu seguro a onda, só saio quando é extremamente necessário. Fora isso, eu viajo, adoro estar na casa da minha família. Tenho família em Campos dos Goytacazes e em Barbacena. Antes da pandemia eu vivia com eles. Adoro fazer um churrasco no quintal da minha avó. Também adoro ficar na casa de uma prima minha, a Raquel, lá a gente pede pizza, faz brigadeiros, ri bastante e lembra das coisas boas.

Recentemente, você apareceu bem mais magra. Qual a dica para virar a chave?

Virada de chave, cada um tem a sua. No meu caso, eu estava sem conseguir subir escadas, sentia muita falta de ar, uma dor horrível no joelho, me sentia mal. Minha autoestima estava baixa, eu não me sentia bonita, não gostava mais de tirar fotos. Foi quando eu falei: não! Eu quero ter uma vida saudável, ter uma vida melhor para mim, não para os outros, não porque a sociedade pede, mas para eu me sentir melhor. Comecei a malhar, conheci uma nutricionista que é um anjo, a Dra. Roberta Valsechy. Ela fala a minha língua! Hoje, me sinto mal quando não posso ir malhar. Esses dias, eu estava conversando com o ator Rodrigo Santana, que é meu amigo, e ele falou que estava malhando aos domingos. Aí eu pensei: por que não posso malhar no domingo? Agora eu me sinto mais feliz.

Quais os próximos projetos para a carreira?

É aquela coisa, a gente tem o projeto, mas não pode contar (risos). Vou fazer 'Os Farofeiros 2', mas a gente ainda não sabe pois tudo depende da pandemia. Tenho vários filmes ainda para lançar, como o filme 'Amarrações do Amor', que é lindo, fofo, uma comédia para a família inteira, que tem uma questão muito forte que é a religião, e eu interpretei uma mãe de santo. Sou católica, mas encarnei esse papel e acredito nessa história, acredito nesse amor. Também tem outro filme que fiz com o Rafael Portugal, que é o 'Juntos e Enrolados'. Além do 'A Sogra Perfeita', que é uma comédia maravilhosa.

E a vida pessoal, quais os planos para o futuro?

Sou devota de Deus, vivo um dia de cada vez e deixo Deus fazer da minha vida o que for da vontade dele. Não adianta a gente fazer planos e acontece uma pandemia, e os planos vão por água abaixo. Tenho uma loja de roupas de mulheres gordinhas no shopping Downtown e tenho planos para melhorar a loja. Eu e meu marido estamos há oito anos juntos e com cinco de casados, então a gente pensa em adotar um filho. Temos planos, mas entrego na mão do Senhor.

Pode deixar alguma dica especial para nossas leitoras?

A dica que eu dou é acreditar em você, essa é a única certeza que a gente tem de que tudo vai dar certo. Depois que eu comecei a acreditar em mim, vi que tudo pode dar certo. Acredita em você, acredita no seu sonho que ele vai virar realidade.



BELEZA DA ALMA

"Não há dias cinzentos para quem sonha colorido"

SE LIGA!

Estamos no ar na Band com os melhores momentos do programa 'Vem Com A Gente!'. Dia 22 tem a estreia do nosso novo cenário.

