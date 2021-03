Conheça os 6 benefícios do chocolate Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 08:40

Quem consegue resistir a um pedaço de chocolate? Principalmente na Páscoa, quando essa delícia é uma tradição! Com moderação, o chocolate pode ser um alimento aliado da saúde e do bem-estar.

O chocolate é o ponto fraco de qualquer mulher. Eu adoro! Então, para ajudar a tornar a nossa páscoa ainda mais doce, eu conversei com a nutricionista Juliana Vieira, que listou os 6 principais benefícios do alimento.

1- Possui propriedades antioxidantes, que servem para proteger as células;

2- Aumenta a ação serotonina e dopamina, relacionadas ao relaxamento;

3- Chocolate durante gravidez pode ajudar a prevenir a pré-eclâmpsia (hipertensão);

4- O chocolate pode reduzir o risco de morrer por problemas do coração;

5- A distração de comer ou beber por prazer atuaria como um analgésico natural;

6- Aliado da beleza, ele está presente em banhos de ofurô, massagens, máscaras e outros cosméticos.

Segundo a nutricionista, os benefícios do chocolate estão presentes especialmente no chocolate amargo e meio amargo.

- Os mais indicados são o amargo e o meio amargo, por causa da maior concentração de cacau. Já os outros dão bastante energia por serem mais calóricos. Mas é preciso comer com moderação – completa Juliana.

Você sabia que existe um melhor horário para comer chocolates? A nutricionista explica.

- O ideal é consumir pela manhã ou, no máximo, no almoço, pois a noite o corpo está em repouso. Por ser bastante calórico, as calorias do chocolate podem ser depositadas em forma de gorduras. O ideal é consumir 6 gramas por dia. O doce por ser rico em açúcares e gorduras, se consumido em excesso pode causar diarreia, refluxo, náuseas, dores estomacais, dor de cabeça e até desencadear um processo alérgico - explica a nutricionista.

Confira a receita saudável da especialista, de um delicioso brownie com baixo teor de carboidratos:

3 xícara de chá pasta de amendoim sem açúcar

2 ovos

2 colheres de manteiga sem sal ou óleo de coco

1/2 xícara de farinha de amêndoa ou outra oleaginosa (castanhas)

4 colheres sopa cacau em pó (reserve um pouco para polvilhar a forma )

6 colheres sopa xylitol ou outro adoçante

1 xícara de chocolate 70% picado

1 pitada de sal marinho

Modo de preparo: Em uma travessa, coloque a manteiga de amendoim, ovos, leite, manteiga ou óleo de coco e misture bem. Adicione a farinha de amêndoas, cacau em pó, xilitol e uma pitada de sal marinho, misture. Adicione o creme de ovos com as farinhas misturando bem, ao final adicione o chocolate picado. Unte uma assadeira com o óleo de coco ou manteiga e polvilhe cacau em pó nela. Coloque a massa e leve ao forno 200 graus por 15 minutos. O interior deve ficar molhadinho.