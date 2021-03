Em tempos de pandemia, a fachada de um prédio vira uma galeria de arte a céu aberto Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 22:16 | Atualizado 29/03/2021 22:20

Em tempos de pandemia, a fachada de um prédio virou uma galeria de arte a céu aberto. Aquarelas do artista plástico carioca, Jacson Vogel, estão sendo projetadas na “Mostra Tua Arte”. A primeira exposição aconteceu no início desse mês, na frente de um prédio em Belém do Pará. A próxima será no dia 31/03, às 19h, às margens do Rio Pará, um braço do Rio Amazonas, em um prédio na Ilha de Mosqueiro, também no Pará. As paredes não só “têm ouvidos”, como também podem expressar arte e cultura nesses tempos tão difíceis. A mostra tem como objetivo divulgar e democratizar a arte, onde todos os tipos de artes plásticas e visuais são bem-vindas e projetadas. “Queremos agora expor em outras capitais do Brasil. Garantido, assim, a segurança das pessoas durante a pandemia e levando até elas arte, alegria e leveza em tempos tão angustiantes”, disse o artista plástico Jacson Vogel, que também já expôs em Miami. As obras em aquarela apresentam técnicas mistas e colagens. O artista se inspira na “action painting”, no automatismo do surrealismo e nas obras de Joan Miró, Andre Masson, Salvador Dalí e Jackson Pollock.

Hotel Fairmont vira posto de vacinação contra a Covid-19

Publicidade

A partir desta segunda-feira (29/03), o Hotel Fairmont, que fica na Avenida Atlântica, nº 4240, em Copacabana, passa a ser um posto de vacinação contra a Covid-19. Das 8h às 17h, as pessoas do grupo prioritário podem procurar o local para tomar a dose da vacina. É preciso estar atendo ao calendário divulgado pela Prefeitura do Rio, com as respectivas datas e idades. Confira o calendário desta semana: segunda-feira (29/03) - 71 anos, terça-feira (30/03) - 70 anos, quarta-feira (31/03) - 69 anos, quinta-feira (01/04) - 68 anos, sexta-feira (02/04) 67 anos.

Projeto social recebe doações para moradores de rua

Publicidade

Projeto social criado e mantido pela direção do Hospital São Francisco e pelo Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, para levar ajuda à população em situação de rua, está arrecadando chocolate e itens de higiene pessoal. É assim, com a distribuição de caixas de bombons e de kits de higiene, que os voluntários da Missão Amor que Cura pretendem levar a mensagem da Páscoa a quem reside nas ruas do Centro do Rio de Janeiro. Para contribuir, faça a sua doação de caixas de bombom ou de kits de higiene contendo dois sabonetes, um creme dental, uma escova de dentes, um rolo de papel higiênico e um desodorante até o dia 31 de março. Os produtos devem ser entregues no setor de RH do Hospital São Francisco, na Tijuca, que fica à R. Conde de Bonfim, 1.033.

LEITURINHA

A coleção de livros Snoopy, Charlie Brown & Friends, A Peanuts Collection, de Charles M. Schulz. Um convite para as gerações fãs do humor inteligente Divulgação

Publicidade

“Snoopy, Charlie Brown & Friends, A Peanuts Collection”, Charles M. Schulz (Editora Planeta DeAgostini) - Um convite a todas as gerações fãs do humor inteligente, irônico e fantástico para eternizarem o beagle mais famoso do mundo. Este é o chamado para que os leitores se permitam viajar nesse universo, por meio das tirinhas dominicais criadas por Charles M. Schulz. As edições especiais de colecionador contam com os quadrinhos de 1952, época em que as tirinhas triplas começaram a ser publicadas, até os anos 2000. Uma homenagem aos 70 anos do cão mais famoso de todos os tempos.