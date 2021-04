O influencer Alan Victor dá 10 dicas para se destacar no Instagram Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 15:45

Criador do instagram Rio Fácil ( @riofaciloficial ), onde compartilha dicas da cidade maravilhosa sobre gastronomia, hotelaria e eventos com seus mais de 110 mil seguidores, Alan Victor dá 10 dicas para se destacar no Instagram, uma das redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros.

Atualmente, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking global de número de usuários do aplicativo Instagram, ficando atrás apenas dos Estados Unidos – mercado onde o app foi criado. Confira as dicas:

1 - Dedicação é muito importante, como em tudo na vida. É preciso disponibilizar em média 2h diariamente para ter um perfil organizado;

2 - É fundamental conhecer o seu público e entender o tipo de conteúdo que ele espera e deseja consumir. Aproveite as análises oferecidas pela própria rede social, elas podem ajudar a refinar e alinhar suas postagens com seu público-alvo para aumentar o engajamento;

3 - O conteúdo deve ser informativo e humanizado, mas muitas das vezes ele pode ser de cunho humorístico, autoajuda através de frases e dicas. É preciso definir os assuntos que você irá abordar, para assim ter uma audiência fiel;

4 - Interagir com os usuários é essencial para aumentar o engajamento, como responder as caixas de mensagens, comentários e curtidas;

5 - Há diversos aplicativos grátis, onde é possível montar um pré-feed antes de postar, como o UNUM. Você pode usar cores semelhantes, padronizar as bordas e pensar no feed antes de fazer uma foto. Criar destaque nos stories também é interessante, como uma viagem que você tenha feito, um evento marcante ou um passeio memorável. Para harmonizar, a dica é criar capas personalizadas;

6 - Nos stories é importante aparecer fazendo vídeos e falando com a audiência. Use também as ferramentas para aumentar o engajamento, como enquete, pergunta, teste e contagem regressiva;

7 - Invista no reells, eu tenho sempre criado o mesmo conteúdo de formas diferentes para o feed e rells. Oposto dos stories, que só duram 24h, ele ficará eternizado no seu Instagram;

8 - Uma dica clichê: use hashtags. Os tracinhos mais usados no Instagram são relevantes na hora de classificar que público você quer chamar a atenção para sua foto. A hashtag tem como objetivo destacar seu perfil de acordo com suas preferências e com isso chamar a atenção de quem compartilha dos mesmos interesses que o seu. Se você falar sobre o Rio de Janeiro pode usar hashtags como: #RiodeJaneiro, #RJ, #Rio, #CidadeMaravilhosa, entre outras;

9 - Algo bacana é se inspirar em páginas que você curte. Se inspirar é diferente de copiar, você deve ser único, ter a sua opinião, se manter sempre informado, trazendo novidades ou até mesmo assuntos já batidos, porém sempre existe uma forma diferente de passar a mesma mensagem, não é? Use e abuse da criatividade!;

10 - Para as empresas, é importante acompanhar e entender as ações da concorrência. Tenha um perfil comercial, assim é possível acompanhar métricas para entender e otimizar os resultados da sua estratégia nesta rede social.