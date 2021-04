Por O Dia

Rio - Para conversar sobre um problema muito comum em mulheres e que vem se agravando principalmente durante a pandemia, conversamos com a dermatologista Sumaya Neves, da Clínica GOA. Que explicou como tratar a queda de cabelo. Confira o nosso bate-papo com a especialista.

Quais as principais causas de queda de cabelo em mulheres?

As causas são várias, estresse, alterações hormonais, má alimentação, doenças imunes.

A pandemia aumentou esses casos?

Na pandemia, as queixas de queda de cabelo aumentaram devido ao estresse. Principalmente em mulheres. Não somente devido ao próprio vírus, quanto às suas consequências como perda de parente e amigos, dificuldades financeiras, entre outras. O percentual de pessoas com essa queixa aumentou muito nesse período e já existe até uma estatística sobre isso.

Qual a diferença entre queda de cabelo e calvície?

A diferença é que a calvície é uma patologia genética, que pode ocorrer nos dois sexos e é determinada pela miniaturização dos fios, os torna mais finos e sem força para crescer. Durante o processo, o cabelo vai ficando ralo com perda da massa capilar. A queda de cabelos comum é chamada Eflúvio Telógeno e pode ocorrer por diversos fatores, como dermatite seborreica, distúrbios hormonais e uso de medicamentos. O eflúvio ocorre quando o indivíduo percebe tufos de cabelos na escova, no ralo e no travesseiro.

Quais os tratamentos?

Após investigar e identificar a causa ou origem da queda capilar é preciso iniciar o tratamento rapidamente. Entre os tratamentos podemos destacar o uso de fórmulas com substâncias estimulantes do folículo, controle de anemia ou qualquer alteração hormonal. Em casos mais específicos podemos usar injeções como mesoterapia. É também muito indicado o uso do laser ou o microagulhamento com drug delivery.

Dicas para evitar o problema:

1 - Evitar secador e prancha, por causa do calor excessivo;

2 - Não durma com os cabelos molhados;

3 - Evitar o estresse;

4 - Manter uma alimentação balanceada, aumentando o consumo de proteínas;

5 - Evitar cigarro e álcool.

6 - Atenção! Se achar que o cabelo está caindo, ficando ralo ou com entradas, procure um dermatologista que poderá indicar o melhor tratamento para o seu caso.

Aprenda uma máscara de chocolate caseira para a pele

Chocolate: máscara caseira para a pele Divulgação

Hoje é Domingo de Páscoa! Época do ano em que mais consumimos chocolate! Que tal usar essa delícia para cuidar da pele também? O chocolate pode também ser usado como um aliado da beleza, pois tem um grande poder de hidratação.

A dermatologista Bomi Hong explica que é possível fazer máscara facial em casa, porém destaca cuidados para não contaminar o produto final que será colocado no rosto (higienização é fundamental!). Ela recomenda antes de aplicá-la na face, testar na pele e deixar no braço de 5 a 10 minutos. Já que qualquer máscara caseira pode irritar uma pele sensível.

Confira o passo a passo para fazer máscara de chocolate em casa:

- Antes de aplicar a máscara, limpe o rosto com água morna;

- Esquente uma toalhinha por alguns segundos no microondas para expor a pele do rosto no vapor; ajuda a abrir os poros;

- Misture duas colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar, 1 colher de sopa e meia de leite, meia colher de mel e misture bem;

- A mistura pode ser aplicada no rosto e pescoço;

- Deixe de 15 a 20 minutos e lave o rosto com água;

- Após a lavagem, passar um hidratante do tipo sérum no rosto.

BELEZA DA ALMA

Páscoa é renascimento, é recomeço, é um símbolo que nos lembra que tudo pode ser melhorado. É tempo de esperança e renovação.