Preconceito no BBB - cabelo black power é o símbolo de uma luta Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 14:46 | Atualizado 10/04/2021 14:48

Mais uma polêmica envolvendo dois participantes do BBB, trouxe à tona mais um triste episódio de racismo. Rodolffo comparou o cabelo do professor João com a peruca de um homem das cavernas que o sertanejo usava. Essa situação causou uma grande mobilização dos internautas contra esse tipo de preconceito. A Polícia Civil do RJ abriu um procedimento para investigar o caso.

Uma das grandes representantes do empoderamento através do cabelo afro, a empresária Zica de Assis, criadora do Beleza Natural conversou com a gente sobre o episódio e destacou a importância da mobilização de todos em casos como esse. A cabeleireira trabalha há anos para elevar a autoestima de muitas mulheres, e desenvolveu uma linha de produtos que realçam os cabelos encaracolados, para que todas assumam seus cachos, sem ter vergonha de suas raízes.

Como você se sente diante de episódios como esse?

É triste que, mesmo depois de tantos anos, quando eu vejo episódios como o que aconteceu com o João no BBB eu volto a ser aquela adolescente que recebeu tantos “nãos” por causa do cabelo. Meu black power era o meu maior orgulho nos anos 70. Eu tinha cabelos muito crespos e armados e, para trabalhar em casas de família como empregada doméstica, fui obrigada a alisá-los, porque as pessoas associavam o meu cabelo à sujeira. Então, ao ver o cabelo do João sendo associado a um homem das cavernas, aquilo me doeu profundamente.

O que você diria para mulheres que, assim como o participante João, sofrem na pele esse tipo de preconceito?

Os tempos mudaram! Nada mais precisa ser perfeito. Nem o cacho, nem o cabelo, nem a própria mulher. Não existe perfeição. Este movimento é sobre a mulher assumir a sua própria identidade, encontrar o seu próprio eu. Há quem escolha o cabelo natural, há também quem opte por um visual black, outras preferem as tranças, relaxamentos e até os alisamentos. O maior objetivo desse movimento de inclusão é que cada um se ame e se aceite como verdadeiramente é. É importante a pessoa se sentir bem consigo mesma, independe de moda ou tendência.

O que representa o cabelo cacheado/afro para você?

Minha vida se confunde com a história do meu cabelo. Por causa dele eu empreendi, criei o Beleza Natural. As pessoas associavam meu cabelo a sujeira. Fiquei muito triste. Aos 21 anos resolvi, então, estudar para ser cabeleireira porque acreditava que, conhecendo meu fio, poderia descobrir uma alternativa para meu cabelo – não me conformava em ter de alisar os cabelos. Passei dez anos estudando o fio crespo e misturando e testando cremes e produtos com o intuito de manter os meus cabelos mais próximos ao natural, cheios de cachos, com maciez e leveza. Quando cheguei à fórmula que deixou meu fio mais hidratado e definido, além de ficar extremamente feliz com o resultado, percebi que poderia levar essa alternativa para várias pessoas da minha comunidade. Eu passava e todo mundo queria saber o que eu estava usando no cabelo. Hoje, 28 anos depois, sou sócia da maior rede do Brasil especializada em cabelos crespos e cacheados. De lá pra cá inovamos e criamos vários outros serviços e produtos para todo tipo de cabelo crespo ou cacheado, com ou sem química. Acreditar no nosso tipo de cabelo mudou a minha vida.



Pode deixar algumas dicas para que mulheres elevem sua autoestima?

Gosto de dizer que um cabelo lindo é autoestima pura e que autoestima é tudo! Se empodere, acredite na sua beleza natural. Descubra o seu estilo, mas não tenha vergonha de mudar. E descubra a melhor forma de cuidar dos seus cabelos, do jeito que você mais gosta. Aprenda a lavar, hidratar, pentear, pesquise, leia, consulte blogs, revistas, canais no youtube especializados em cabelos crespos. Hoje em dia, como a Camilla de Lucas falou lindamente, a internet está aí para nos ajudar. Se olhe no espelho, se aceite, se empodere. Você é linda do jeito que você é!