Publicado 15/04/2021 21:24 | Atualizado 16/04/2021 11:50

Estamos vivendo o momento mais difícil da pandemia do coronavírus. Muitas pessoas que já tinham dificuldades para sobreviver, hoje estão ainda mais prejudicadas. Por isso, o Santuário Cristo Redentor se une ao cantor e compositor Xande de Pilares para a Live “Cristo Redentor, Eu Quero Doar”, nesta sexta-feira, 16 de abril, a partir das 20h. Eu sou madrinha dos projetos sociais do monumento e estarei participando de mais esse movimento solidário, com muito carinho, ao lado do reitor do Santuário, o Padre Omar e da coordenadora do Setor Cristo Sustentável, Silvia Gonzaga.

O show terá como convidada Teresa Cristina, que gentilmente cedeu o próprio cachê em apoio à causa. A transmissão será ao vivo pelo YouTube do Cristo Redentor ( youtube.com/cristoredentoroficial ) e do Xande de Pilares ( https://www.youtube.com/channel/UC6Bct7Jf_s9BBMvreXel_6g ). Durante o evento, o público poderá ajudar e participar através do QR Code da campanha, que estará na tela e levará ao site para as doações.

Com mensagens de fé, esperança e solidariedade, a Live Solidária tem como objetivo a arrecadação de doações que serão destinadas às instituições sociais apoiadas pelo Santuário Cristo Redentor.

A campanha “Cristo Redentor, Eu Quero Doar” já distribuiu mais de 400 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal, proteção facial e limpeza para a população em situação de vulnerabilidade, sendo 300 toneladas somente no ano de 2020. Até o final de 2021, a meta é alcançar 500 toneladas. Segundo o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, será uma noite de amor, fé e esperança.

- Unidos a grandes amigos da música brasileira, vamos levar muita alegria e mensagens positivas ao nosso povo, continuando a missão e mostrando mais uma vez o verdadeiro sentido da existência do Cristo Redentor do Corcovado. A campanha teve início neste cenário de pandemia e é permanente, sempre ajudando causas importantes. Juntos, já ajudamos milhares de pessoas, algumas que não têm nem mesmo o que comer. É tempo de agir e ser um multiplicador do bem! - destaca o sacerdote.

- Cantar pra mim já é um estado de espírito. Fica melhor ainda com a oportunidade de prestar solidariedade e de ser no Cristo Redentor do meu Rio de Janeiro - afirma o cantor Xande de Pilares.

