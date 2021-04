Design de interiores dá dicas baratas e práticas para decorar ambientes Divulgação

16/04/2021

Quase todo mundo já se passou por decorador alguma vez na vez na vida. E esse é um assunto preferido por nós, mulheres. Mas o que muita gente não sabe, é que decorar nem sempre é algo tão caro. Para entender como tornar o nosso lar mais bonito e moderno, conversamos com a design de interiores Patrícia Rodrigues , que deu dicas para uma decoração prática, econômica e sem sofrimento.

- Apartamentos novos normalmente têm pouco espaço. As casas antigas tinham cômodos maiores. Mas, mesmo em espaços pequenos é possível criar ambientes modernos, bonitos e confortáveis. Eu costumo dizer que uma decoração muitas vezes custa menos do que o cliente imagina e a função de um design de interiores é realizar sonhos, dentro da realidade de cada um – explica Patrícia Rodrigues.

Muito mais que realizar um sonho. Estar em um ambiente harmonioso é qualidade de vida e dependendo da estratégia usada, pode facilitar o dia a dia. A especialista explica que este é um serviço que está crescendo em todas as classes.

- O maior desafio é apresentar um projeto que tenha o perfil e a cara do cliente. O lar é uma das partes mais importantes em tudo. E com o home office muita gente se deu conta disso. Vejo essa profissão cada dia sendo mais necessária na vida das pessoas. Pessoas de todas as classes estão conhecendo e percebendo que a decoração é acessível. Todo mundo merece e pode ter uma decoração, uma casa bonita e que ofereça praticidade. A ideia é que todos tenham um lar decorado e personalizado dentro de suas economias – comenta Patrícia Rodrigues.

Confira as dicas da decoradora para transformar sua casa sem gastar muito e com um resultado moderno:

- Use e abuse de espelhos. Eles estão sempre em alta, ajudam a tornar um ambiente maior do que na verdade ele é. Os espelhos grandes, que ocupam paredes até o teto, são muito usados em banheiros ou naquele cantinho em que colocamos a mesa de jantar;

- Aposte na iluminação. Luminárias embutidas no teto e colocadas em vários cômodos da casa ficam bem em quase todos os ambientes. Elas ajudam a tornar o espaço aconchegante e a colocar luz na medida certa em pontos estratégicos;

- As luminárias de teto pendentes (que ficam penduradas e distantes teto), são lindas e uma tendência que veio para ficar. Podem ser instaladas acima da mesa de jantar, em cima de mesinhas de cabeceira e em outras partes da casa, dependendo do gosto;

- Os móveis planejados são essenciais em ambientes pequenos. Eles são os itens “caros” que no final se tornam “baratos”, já que o resultado é um lar bonito e uma decoração clean que vai fazer parte da família por alguns anos. Vale a pena investir;

- Pintar uma das paredes do cômodo em um tom pastel, acinzentado ou em um tom mais escuro que o das outras paredes, também é uma tendência. É uma decoração funcional e estratégica. Se escolher aquela parede mais aberta ou a que mais “suja”, ajuda a manter o cômodo mais limpo e a pintura sempre em dia;

- O painel ripado em tom madeira na parede, é uma tendência e fica lindo para ajudar a pendura a TV, economiza espaço e ainda ajuda a esconder aqueles fios que sempre estragam qualquer decoração;

- Aposte em adornos pequenos e baratos para decorar os móveis. Vasos, quadros, frases, tudo na medida certa, fica bem bonito. As plantas estão em alta dentro de casa e são opções baratas. Vale combinar o tipo de planta com um vaso estiloso;

- Um cortineiro com iluminação de led também é uma ótima dica, caso a pessoa não tenha grana para fazer o rebaixamento em toda a casa. As cortinas podem ter um custo menor se o tecido for de linho ou voil.