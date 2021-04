O cantor Xande de Pilares participou de live solidária aos pés do Cristo Redentor. Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 22:41 | Atualizado 26/04/2021 22:50

O Santuário Cristo Redentor realizou, no dia 16 de abril, uma Live Solidária com o cantor Xande de Pilares para arrecadar alimentos e ajudar milhares de pessoas que passam dificuldade no Rio de Janeiro. Durante a noite, através da transmissão virtual, muitas pessoas e empresas colaboraram, chegando a um total de 25 toneladas de alimentos doados que serão destinados a instituições sociais. O show apresentado pelo Reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar e por mim, que sou madrinha das ações sociais do Cristo, teve ainda a participação da cantora Teresa Cristina. Durante toda a transmissão, Silvia Gonzaga mostrou os projetos e instituições beneficiadas pela campanha.





A maior batalha de arte do Brasil estreia versão online

Publicidade

Estreia nesta segunda (26/04) o ‘Art Battle Brasil Desafio 20 Minutos’, a primeira série nacional de arte interativa e totalmente digital. O programa vai viajar pelas telas e mentes de 24 artistas, exibir o que de melhor eles conseguem produzir em apenas 20 minutos e colocar nas mãos da audiência o poder de decidir quem serão os vencedores. Em cada uma das seis batalhas também será possível dar lances no leilão virtual para tentar arrematar as obras produzidas e conversar com os artistas nas lives pós-programa. A transmissão acontece pelo canal http://www.youtube.com/artbattletv

LEITURINHA

O livro Eros: m amor proibido, de Fernanda Schmitt é uma releitura do famoso mito grego Eros e Psiquê, que conta a história da paixão proibida entre um deus e uma humana Divulgação

Publicidade

“Eros: um amor proibido”, Fernanda Schmitt - O livro é uma releitura do famoso mito grego “Eros e Psiquê”, que conta a história da paixão proibida entre um deus e uma humana. O livro tornou-se um best-seller na Amazon com mais de 300 mil páginas lidas. Escrito pela autora gaúcha Fernanda Schmitt, que na época tinha apenas 15 anos, a obra também ganhou apoio da Lei Aldir Blanc, que auxilia profissionais do setor cultural do Brasil. Atualmente com 17 anos, Fernanda relança uma edição revisada do livro físico e digital. Com outras obras também publicadas de forma independente, a jovem autora soma mais de mais de 340 mil leituras no Wattpad e cativa os fãs da literatura grega.