Mitos e verdades sobre clareamento dental Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 09:30

A moda é ter dentes branquinhos, sair bem na foto e conquistar o coração do seu “crush”. E para ajudar nisso, quem não quer ter um belo sorriso? O clareamento dentário virou uma febre e todo mundo tem uma receitinha ou uma opinião sobre o assunto. Mas o que pode e o que não pode? Como conseguir dentes brancos e fazer do seu sorriso um cartão de visitas? Ouvimos o dentista João Victor Pereira de Souza, que é especialista em estética para desvendar os mitos e verdades sobre esse tratamento.

- Existem várias técnicas disponíveis hoje. Eu indico a tradicional, que é o clareamento caseiro, aquele da plaquinha que a pessoa pode fazer todos os dias em casa, seguindo a orientação de um profissional. Indico também o clareamento no consultório, onde realizamos três sessões e temos um resultado mais rápido. Não recomento nada sobre carvão ativo ou algo do tipo, isso é só ilusão - explica João Victor.

Publicidade

Outra opção que está na moda é o uso das lentes de contato para os dentes. A lente pode transformar a anatomia de um dente, para um dente perfeito.

- As lentes servem para dar a estética perfeita do dente. Elas são ultra finas e têm durabilidade de 10 anos. Mas é preciso uma manutenção, com polimento de 6 em 6 meses. É preciso cuidar da lente como se cuida de um dente normal - explica o dentista.

Publicidade

Verdade: o clareamento pode aumentar a sensibilidade nos dentes.

Mito: não pode tomar Coca-Cola.

Publicidade

Verdade: a cor da dentina varia muito de pessoa para pessoa. Alguns têm uma dentina mais amarelada e outros, mais voltada para o branco.

Mito: o dente fica branco na primeira sessão.

Publicidade

Verdade: a melhor dica é sempre fazer a higienização correta dos dentes.