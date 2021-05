Edimilson Migowski, médico infectologista fotos Reprodução

Rio - A pandemia do coronavírus trouxe muita tristeza e o país inteiro sofre com os impactos da doença e do isolamento social. Já são mais de 400 mil pessoas mortas por causa da doença. Muitos já contraíram ou conhecem alguém que já teve a covid-19. São vários os sintomas, como febre, tosse seca, cansaço e dificuldade para respirar, mas a perda do paladar ou do olfato são os sinais que mais demoram a passar.

Voltar a sentir o gosto dos alimentos, os aromas, aquele perfume preferido, o cheirinho das coisas, esse é o desejo de muitas pessoas que venceram a doença. Mas como podemos retomar esses sentidos com mais rapidez? Conversamos com o médico infectologista Edimilson Migowski, que deu dicas muito importantes para ajudar com o problema. O Dr. Migowski também está no ar comigo no programa 'Vem Com a Gente', na Band, todas as terças e quintas.

"Após ter o coronavírus a pessoa pode continuar com a perda de olfato e paladar. Esses sintomas podem demorar a passar, mas é possível ajudar a retomar esses sentidos. Eu indico estimular o organismo e tomar ômega 3, duas cápsulas por dia", explica Edimilson Migowski.

Confira as dicas do infectologista:

- Cheirar uma pequena porção de alguns produtos por 10 segundos, com intervalo de 15 segundos entre eles, duas vezes ao dia, por pelo menos 3 meses;

- Testar em substâncias como canela, cravo, suco de tangerina, creme dental, baunilha, vinho tinto, que são odores que as pessoas conhecem bem e são bem marcantes;

- Não testar em querosene, álcool ou outras substâncias que podem irritar as vias respiratórias;

- Para testar o paladar são utilizados os mesmos estímulos. A pessoa pode provar os mesmos, já que olfato e paladar "andam de mãos juntas".

