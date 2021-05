A eliminação do participante Gil, do BBB, gerou comoção na internet Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 21:57

A eliminação do querido Gil do Big Brother Brasil deixou seus fãs abalados. Muita gente estava na torcida por ele! Ele foi um dos participantes que fez história no programa e conquistou todo o Brasil com seu carisma e autenticidade. Muitos torciam para que ele fosse o vencedor do prêmio, mas infelizmente o país inteiro ficou frustrado com a sua saída. Com mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais, essa é a prova de que Gil realmente vai deixar saudade!

Eu virei fã, estava na torcida por ele. Não só eu, mas muitos internautas, celebridades, várias pessoas estavam a favor desse pernambucano que ganhou nossos corações. Agora só nos resta acompanhar o desfecho do programa e preparar as emoções para os momentos finais. Esse BBB está sendo pura emoção!