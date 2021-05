Por O Dia

Publicado 09/05/2021 06:00

Rio - Neste domingo, um dia de comemoração para as mães, não posso deixar de lembrar a dor de todas as mães que perderam seus filhos para o coronavírus. Um filho não deveria morrer antes de sua mãe. É contra a lei natural da vida. Esta semana, a morte precoce do querido ator Paulo Gustavo, mais uma vítima da covid-19, trouxe a solidariedade de todo o país com a mãe do humorista, dona Déa Lúcia , uma mulher forte, que trabalhou duro, foi professora, cantou na noite, vendeu quentinhas e criou seus filhos com muita batalha.

Dona Déa inspirou Dona Hermínia, personagem icônico do filme 'Minha Mãe é Uma Peça', um sucesso absoluto.

O padre Fábio de Melo fez uma linda homenagem a ela:

"Eles eram dois? Nem sei. O que sei é que, se escavassem um, encontrariam o outro. Mãe e filho num entrelaço simbiótico, soma de dois que unificou, fazendo caber tudo numa identidade só. A mãe, uma peça, o filho, a outra. Encaixe que se ramificou no imaginário coletivo, gerando um manancial de graça, tudo porque uma parte se transformou na parte que o inspirou", iniciou.

"Agora, ao saber que a unificação das partes se desfez, chorando inconsolavelmente a parte que partiu, ocorre-nos o sofrimento da parte que ficou. Oh, dona Deia, como é afiada a espada que agora a corta. Como é sem chão o mundo que lhe resta, como é sem nexo a vida que a espera. A sua parte está partida, porque a parte que partiu é sua parte inteira".

"Sim, o destino de toda mãe é viver repartida, já que suas partes sempre partem. Às vezes

para um até logo, às vezes para o nunca mais. Mas, para nós, que cremos, dona Deia, o nunca mais é logo ali..."

Fica aqui o meu carinho, minha solidariedade e minha esperança, para que esse vírus seja vencido e que as mães parem de perder seus filhos para a doença. Mesmo quem não perdeu seu filho, também sente essa dor. Que o Dia das Mães seja de reflexão e muita oração pelos mortos. E quem pode compartilhar da presença do seu filho, se ele está aí do seu lado, aproveite cada momento. A vida é um sopro, nós estamos aqui para nos amarmos e sermos felizes!

Não deixe passar em branco!

Publicidade

Se a grana está curta nessa data tão importante, vale o carinho, vale dizer que ama, vale uma simples homenagem. Para mães, o amor de um filho é o maior presente. Um café da manhã especial feito só para ela, um porta-retrato com um momento de vocês dois e flores também são ótimas demonstrações de afeto. Não deixe passar em branco!

Publicidade

Saudade

gardênia Arquivo pessoal

Falando em flor, plantei Gardênias no meu jardim, hoje ofereço para a estrela mais linda que

mora no céu, minha mãe.