Missa de sétimo dia pelo querido ator Paulo Gustavo será celebrada no Cristo Redentor

Por O Dia

Publicado 10/05/2021

Nessa terça-feira (11/05), será realizada a missa de sétimo dia pelo querido ator Paulo Gustavo, falecido no dia 4 de maio. Como retribuição a todas as manifestações de carinho que têm recebido, os familiares e amigos do artista vão dividir a última homenagem com os fãs e admiradores. A missa será transmitida ao vivo pelo canal Multishow, a partir das 18h30. Na ocasião, o sinal do Multishow no Globoplay Mais Canais estará aberto e mesmo quem não é assinante da plataforma poderá acompanhar a despedida. A celebração será realizada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar. O momento será restrito a parentes e amigos próximos do artista, as homenagens serão feitas ao ator e a todas as vítimas da Covid-19.

Destaques da semana no programa Vem Com a Gente, na Band

Destaques da semana no programa Vem Com a Gente, na TV Band Divulgação

Esta semana, no meu programa na Band, teremos muitas atrações. Não percam! Todos os dias a partir das 14h. Confiram a programação:

- Matéria sobre a ação do Cristo Redentor "De braços abertos", para um mutirão de limpeza no RJ;

- Dicas de jaquetas personalizadas dos BBBs;

- Participação de Fernanda Shleder e o marido Frederico de Assis, cantores de ópera do Theatro Municipal, a cantora Catha, os cantores Bessa e Renato Milagres (sobrinho de Zeca Pagodinho) e a cantora Dani Coimbra;

- Receita de pão de queijo de frigideira e moqueca de frango;

- Dicas sobre como ser Microempreendedor Individual (MEI);

- Matéria sobre como negociar dívidas, com um especialista em finanças;

- Dicas de cílios com a rainha dos cílios da baixada, Magla Alves;

- Matéria sobre maio roxo, mês de conscientização do combate às doenças intestinais.







Ferramenta de educação financeira para crianças

Amanhã, dia 11/05, as 19h, será lançado o Cresol Educa, um portal de educação financeira e cooperativismo voltado para crianças de 6 a 12 anos. Na abertura da plataforma, haverá uma live do professor e educador, Mário Sergio Cortella. A ferramenta contará com uma série de histórias, atividades e livros sobre educação financeira, divididos por faixa etária e com personagens diferentes de acordo com as etapas da infância. As atividades poderão ser baixadas em pdf, terão leitura virtual e também poderão ser solicitadas para recebimento em casa. Mais informações através do site www.cresol.com.br

Doação de 2 mil cestas básicas para favelas de cinco capitais

A marca Danoninho, em parceria com a CUFA - Central Única das Favelas, lançou a animação Gigantices, com participação de Títi Ewbank Gagliasso e junto dela sua maior campanha social, para incentivar crianças, através de seus desenhos, a terem atitudes grandiosas. A marca convidou os pequenos a desenharem atitudes gigantes e os pais a postarem em suas redes sociais. Para cada post, Danoninho doou uma cesta básica, ao todo 2 mil famílias de favelas de cinco capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Curitiba) receberam as cestas.

Campos ganha restaurante popular

Após ficar fechado por quatro anos, o antigo Restaurante Popular de Campos dos Goytacazes, foi reinaugurado na última sexta-feira (7/5) com o nome Restaurante do Povo. O lugar vai funcionar de segunda a domingo e oferecer 1.500 refeições por dia, entre café da manhã, almoço e jantar. A reinauguração teve a presença do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, o prefeito de Campos, Wladimir o governador do Estado do Rio, além de outras autoridades. No total, serão oferecidas 270 mil quentinhas durante seis meses, por meio do programa RJ Alimenta.

LEITURINHA

Livro Os Poemas Que Guardei pra Mim reúne poemas de escritores nacionais que decidiram compartilhar, durante a pandemia, seus sentimentos Divulgação

“Os Poemas Que Guardei pra Mim”, (Editora Ascensão) – O livro reúne poemas de escritores nacionais que decidiram compartilhar, durante a pandemia, seus sentimentos em forma de poesia. Nesse livro, será possível encontrar, entre os versos, as belezas e as consequências de sentir demais em um mundo em que todos parecem ser programados a esconder os sentimentos pessoais.