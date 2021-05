Perigo! Mulheres tiveram o rosto deformado por harmonização feita por um dentista, casos foram denunciados pelo Fantástico Reprodução internet

Publicado 12/05/2021 20:34

A harmonização facial é uma técnica que visa tornar o rosto mais bonito e uniforme, que se tornou uma verdadeira febre entre homens e mulheres. Mas na busca pela beleza sem os devidos cuidados, muitas pessoas passam dos limites e ao invés da perfeição, conseguem um efeito contrário, com aspecto ruim e até um rosto deformado. Para nos ajudar neste alerta, a dermatologista Gabriella Vasconcellos, da Clínica Goa, destacou os cuidados antes de realizar o procedimento.

- Nós, médicos, costumamos usar mais o termo preenchimento facial. Essa técnica faz o alinhamento, correções e refinamento do rosto para deixar a pessoa mais bonita e harmoniosa. O objetivo é deixar mais proporcional e natural. A maioria dos médicos preza pela naturalidade. É preciso ter cuidado e procurar sempre um médico especialista. Quando o procedimento fica ruim ou é feito por um profissional que não é habilitado, pode gerar sérios transtornos e a gente fala que é uma desarmonização facial – explica Gabi Vasconcellos.

Perigos

Para ter um resultado bom é preciso fazer um estímulo de colágeno também, caso contrário não haverá um resultado harmônico. É preciso usar a técnica como um refinamento e depois que já tiver tratado toda a estrutura da face. Se fizer só a harmonização vira a “síndrome da face inflada”, que é a banalização do procedimento. “Tem muita gente colocando muito produto de preenchimento no rosto, isso tem que ser feito com muita cautela, com um médico especializado, que tenha um bom senso de estética”, explica a dermatologista.

Contraindicações

Algumas doenças autoimunes não controladas ou até mesmo quando o paciente já tem algum preenchimento com outros produtos específicos, entre ouras questões. Só um médico poderá avaliar e direcionar cada paciente. É contraindicado também para alguns pacientes que já possuem certos tipos de próteses no rosto, como por exemplo o caso de quem tem prótese no queixo.

Cuidados

Realizar o procedimento com um médico dermatologista ou um cirurgião plástico, com experiência no assunto, que tenha um bom senso estético e dentro de um ambiente seguro.

Preparação

Alguns procedimentos podem ser recomendados antes do procedimento. “Normalmente para quem vai fazer um tratamento labial, indicamos um tratamento antes para prevenção de herpes labial, em pacientes com histórico de herpes. Pedimos também exames antes em casos específicos de paciente com prótese ou doença autoimune”, explica Gabi.

Dica

Procurar um médico com referências. Não se espelhar em antes e depois de redes sociais. Muitas fotos são manipuladas. Seguindo os cuidados, são grandes as chances de ter um resultado bonito. “Hoje ácido hialurônico tem variáveis que podem ser usadas para alcançar um melhor resultado e deixar o paciente com aspecto natural e feliz”, finaliza a médica.