Teatro na Vila Cruzeiro oferece atividades culturais gratuitas

Quer conhecer um teatro diferente? Vejam que iniciativa incrível! O Teatro Morreba é um projeto de inclusão e acessibilidade cultural, localizado na Comunidade da Vila Cruzeiro, com o objetivo de integrar moradores, crianças e jovens do entorno, oferecendo atividades gratuitas. Criado pela atriz Victória Oliveira e seu pai, Luiz Carlos Dias, que é artesão, o teatro fica Rua Itaúna, nº 24, na Penha, Rio de Janeiro.

O lugar vai muito além do espaço cênico e disponibiliza aulas de yoga, teatro, dança, aulas de grafite, palestras, workshops e encontros sobre o mercado de trabalho para o artista. Há também a capacitação dos artistas e produtores para a criação, desenvolvimento e análise de montagens teatrais, desenvolvimento corporal, elaboração de roteiros, criação de personagens, além de experimentação cênica e improvisação.

Curso de teatro

Na área de ensino há o curso “Abrindo a Cortina”. Nele, em 9 meses, o aluno aprende a montagem de uma peça, encenação, dramaturgia e noções básicas de produção, recebendo ao final do período o certificado de conclusão assinado pelos diretores do projeto. Coordenado pela atriz sergipana Raquel Amado, formada pela Escola de Atores Wolf Maya. O curso também conta com o diretor Bruno Seixas, formado pela Cia de Teatro Contemporâneo com mais de 16 anos de experiência na área. Atualmente com 30 alunos, o espaço possui a capacidade de receber até 200 alunos distribuídos no Teatro em diversos horários e turnos.

Projeto de leitura

Na entrada do Teatro existe a Escada da Leitura, local a céu aberto de exposição e troca de livros totalmente gratuitos, para os que visitam e integram o espaço do Teatro Morreba. O projeto recebe doações de livros e obras. O objetivo é realizar uma troca de conhecimento, amor e sabedoria.