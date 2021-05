Dia Internacional Contra a Homofobia Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 21:43 | Atualizado 17/05/2021 22:23

Esta segunda-feira, 17 de maio, é uma data símbolo da luta pelos direitos LGBTs. É uma data para celebrar o amor e o respeito e para lembrar que todos somos iguais. Que quando há carinho e dedicação tudo pode ser superado. Dignidade e esperança é o que eu desejo nessa data, que ficou conhecida mundialmente por ser um marco na sociedade. Foi neste dia que a OMS retirou a homossexualidade da classificação de doenças e problemas relacionados à saúde. Doente é quem rejeita, quem exclui, quem odeia e quem ainda não entendeu o amor é livre. Por dias melhores, sem preconceito, sem violência e com mais tolerância.

Atriz teen Myrella Victoria comemora seus 15 anos

A atriz teen Myrella Victoria completou 15 anos

No último dia 15/05, a atriz Teen Myrella Victoria, comemorou com seus amigos mais íntimos seus tão sonhados 15 anos. Em um sítio amplo e arejado, o Recanto dos Coqueiros, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid. Com os temas: pôr do sol, cinema, praia e futevôlei, a atriz reuniu tudo que mais ama fazer, em uma noite inesquecível. “Amo passar alegria a todos meus amigos e meus seguidores, poder trazer um pouco de alegria aos dias que estamos vivendo, foi maravilhoso”, disse Myrella.

Após pedidos da Internet, Gil do Vigor é agora o Gil da Vigor

Após pedidos da Internet, Gil do Vigor é agora o Gil da Vigor

O economista, que ficou famoso em um reality show usando apelido da época de faculdade, aceitou convite para trabalhar com a criação de mensagens publicitárias para a Vigor. O carismático economista Gilberto Nogueira, que ficou famoso como Gil do Vigor no programa BBB21, é agora o Gil da Vigor. Após inúmeros pedidos de internautas, ele foi convidado pela marca de alimentos para atuar como cocriador de conteúdo da linha de produtos Vigor. O Gil vai contribuir com suas ideias e insights de forma remota e colaborativa. Durante o trabalho, Gil participará da criação de posts e outras peças de comunicação para redes sociais e atuará em parceria com a SunsetDDB, a agência de publicidade da marca.

Plataforma promove educação sexual para adolescentes e jovens

A primeira animação dublada em português (e legendada), com o tema “Identidade de Gênero”, está sendo lançada hoje, em celebração ao Dia Internacional Contra a Homofobia. A plataforma será uma poderosa ferramenta gratuita, com conteúdo elaborado e produzido especificamente para que adolescentes possam acessar informações sobre sexo e sexualidade, de forma divertida, utilizando recursos educacionais online, como vídeos curtos. A plataforma também auxilia familiares e educadores a tratar sobre os temas com suas filhas, filhos, alunas e alunos. A iniciativa é da CEPIA, a AMAZE LAC e a IPPFWHR (International Planned Parenthood Federation Western Hemisphere Region). Para acessar: https://www.youtube.com/watch?v=fY2NO8FwEoM

Cirurgias plásticas aumentam no outono-inverno

Com a chegada do outono, aumenta também a procura por cirurgias e procedimentos estéticos. Normalmente, o período mais frio do ano é o preferido do público por diversas razões: facilidades no processo de cicatrização, menor exposição ao sol e cicatrização completa antes do verão. Além disso, neste ano, a demanda reprimida pela pandemia, deve impulsionar ainda mais as cirurgias plásticas neste período. “As pacientes se sentem mais à vontade para usarem cintas ou sutiãs especiais neste período de temperaturas mais amenas. E com a pandemia, o aumento neste período deve ser ainda maior. Espero um crescimento de mais de 200% nos meus atendimentos em relação ao ano passado”, avalia o Dr. Luiz Haroldo Pereira.

Destaques da semana no programa Vem Com a Gente, na Band

Destaques da semana no programa Vem Com a Gente, na TV Band

Esta semana, no meu programa na Band, teremos muitas atrações. Não percam! Todos os dias a partir das 14h. Confiram a programação:

- Participação da cantora Jô Borges e do maestro Jorge Cardozo, o cantor John Tequila, a cantora Anna Mel e os cantores Bessa e Arlindinho Cruz;

- Matéria sobre o Dia de Combate à Exploração Sexual e Violência Contra Crianças e Adolescentes, com Maura de Oliveira, a escritora que sofreu maus tratos quando criança e hoje tem uma lei em seu nome;

- Receita de “strogobode”, um strogonoff de carne de bode;

- Especial sobre noivas e casamentos com dicas de vestidos, festas e bolo de casamento;

- Matéria com um especialista em finanças que explica tudo sobre imposto de renda;

- Dicas sobre como educar os filhos com a psicóloga Bruna Medeiros.

LEITURINHA - 5 livros para cuidar da mente durante o período de confinamento

Cinco livros para cuidar da mente durante o período de confinamento - Depressão, ansiedade e transtornos de pânico são algumas das doenças que o isolamento social causou em determinada parcela da população. Para exercitar a saúde mental, é recomendado que as pessoas tenham o hábito de leitura para afastar esses eventuais problemas. Separamos cinco obras literárias que podem ajudar durante esse período de confinamento.



1) Sociedade do Cansaço - Uma das maiores queixas que as pessoas fazem ao período de isolamento em casa, é a carga de trabalho que aumentou. O escritor e filósofo sul-coreano Byung-Chul Han aborda em seu livro ‘Sociedade do Cansaço’ como a cultura motivacional do mercado de trabalho está afetando os funcionários ao redor do mundo, o que encaixa-se perfeitamente para a época que estamos enfrentando.



2) Resiliência - A escritora alemã Christina Berndt relembra um sentimento importante para a vida de todo ser humano: a resiliência. Em sua obra ‘Resiliência: o segredo da força psíquica', a autora aborda como essa força, que é bem estabelecida na infância, pode também ser bem aproveitada na fase adulta, com as estratégias adequadas. Ideal para quem precisa passar pelos obstáculos que a pandemia trouxe.



3) Saúde de Aço - O primeiro livro escrito pelo Dr. Henriques Capiñala, traz quais são os pilares da saúde, tanto para o âmbito espiritual, mental, quanto para o físico. O médico e escritor enfatiza quão é importante a pessoa passar sua vida cuidando de seu bem-estar, para quando estiver chegando a melhor idade não tenha que ficar dependente de medicamentos, como a maioria das pessoas já estão hoje.



4) Por que estou deprimido? - Em sua segunda obra, o médico aborda outro ponto que afeta a sociedade nos tempos atuais: a depressão. Uma doença muito perigosa, e que quando subestimada pode trazer grandes danos à pessoa. Henriques passa para seu leitor pontos que podem levar a esse adoecimento psicológico, e qual a postura para lidar com esse problema.



5) Você é um campeão ou morre! - Seu mais recente exemplar é um romance, fugindo um pouco do estilo dos dois primeiros, mas com o mesmo foco em fazer o paralelo com a saúde. O livro traz ensinamentos para crescimento profissional e pessoal, além de como atingir seus objetivos de forma mais metódica. Tudo isso é ensinado através de uma ficção, onde a referência se dá pela forma da vida, desde quando a pessoa é ainda um espermatozoide e ganha a corrida com outros milhões.