PT lança Aluizio Junior para concorrer ao cargo de prefeito de Duque de Caxias

Duque de Caxias - Depois de 15 anos sem lançar candidato próprio no município, o PT confirmou, durante convenção, neste domingo, 13, a candidatura de Aluizio Junior para a Prefeitura de Duque de Caxias. Ele é funcionário concursado da Casa da Moeda do Brasil e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Casa da Moeda do Brasil. Aluizio também já concorreu para vereador no município, ficando com a vaga de suplente.

"Neste momento de minha trajetória política e profissional, iniciada aos 17 anos como estagiário da Rede Ferroviária Federal e chegando ao Sindicato da Casa da Moeda, tenho a certeza de que tenho muito a contribuir para meu povo e minha cidade. Sei o que é preciso para mudar esse cenário e nossas vidas", afirmou Aluizio.

Morador do Corte Oito, Aluizio é formado em Administração, membro do MNU (Movimento Negro Unificado), da direção da CUT-RJ e ex-vice-presidente estadual do PT-RJ.

Outros candidatos