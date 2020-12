Washington Reis se reúne em Brasília com Jair Bolsonaro e outras autoridades Divulgação

Duque de Caxias - O prefeito reeleito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), esteve nesta quarta-feira, 02, em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades. Ao lado dos irmãos e deputado federal, Gutemberg Reis, e o deputado estadual, Rosenverg Reis, eles trataram sobre diversos temas de interesse para a cidade e a Região Metropolitana do Rio. Entre os assuntos, a retomada dos investimentos no Arco Metropolitano, a implantação de um grande projeto de desfavelização em Duque de Caxias, especialmente em comunidades do primeiro distrito, a retomada das obras na BR 493, para melhorar a mobilidade e garantir a segurança de milhares de motoristas que passam pelo local, e a retirada da praça do pedágio de Magé.

Além disso, Washington participou de uma outra reunião, com Claudio Xavier Seefelder Filho, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde discutiu projetos e iniciativas que poderão modernizar e resolver antigos problemas da cidade, melhorando a qualidade de vida da população caxiense. Neste último encontro foi garantida a captação de recursos para várias áreas, como educação, saúde, transporte, infraestrutura, combate às enchentes, entre outras prioridades.