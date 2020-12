Vagas abertas para o III Colégio da Polícia Militar, em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 09:55

Duque de Caxias - Foi divulgado nesta quinta-feira, 03, no site da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o novo edital para o processo de seleção e classificação de candidatos à matrícula no Colégio da Polícia Militar (lll CPM/RJ) – campus Duque de Caxias para o ano letivo de 2021. São oferecidas 60 vagas, sem nenhum tipo de reserva, para o 6º Ano do Ensino Fundamental.



De acordo com o documento, para concorrer às vagas disponíveis o candidato deverá cumprir determinados critérios, como: ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental até dezembro de 2020 e ter completado dez anos de idade até 31/12/ 20 ou ter menos de 13 anos em 01/01/21. O edital ainda destaca que havendo vagas ociosas, por desistência, estas serão disponibilizadas obedecendo rigorosamente a ordem do sorteio público.



Os interessados poderão se inscrever através do site www.policiamilitar.rj.gov.br, até o dia 11/12, considerando o horário de Brasília. O valor da taxa de inscrição é de R$ 25. Já o processo de seleção será composto das seguintes etapas: sorteio público até o limite de vagas, comprovação documental dos requisitos exigidos dos candidatos e revisão médica.



O sorteio público será realizado às 10 horas do dia 29/12, no auditório da Biblioteca Leonel de Moura Brizola, que fica na Praça do Pacificador, s/nº, no Centro de Duque de Caxias, sob a presidência da Comandante do lll CPM/ERJ, Nádia Cardoso. Foram encaminhados convites para representantes do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.