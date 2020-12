Procurador-geral de Duque de Caxias, Fabricio Gaspar Divulgação

Publicado 05/12/2020 18:10

Duque de Caxias - O procurador-geral do município de Duque de Caxias , drº Fabrício Gaspar Rodrigues, foi eleito conselheiro da FEPROMERJ (Federação dos Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro). O advogado é procurador concursado, desde 2012, do Instituto dos Servidores Públicos da cidade.



Gaspar Rodrigues possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Especialização em Direito Ambiental Brasileiro pela PUC-Rio, onde leciona Direito Agrário e Ambiental para o curso de pós-graduação em Direito Ambiental, e ainda Especialização em Direito do Estado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).



Ainda no currículo, exerceu as funções de subsecretário municipal de Governo na cidade de Belford Roxo, procurador-geral da Câmara Municipal de Magé, município onde também exerceu os cargos de secretário Municipal de Fazenda, de Meio Ambiente e de Governo.