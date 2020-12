Arena Duque, espaço de futvôlei em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 11:13

Duque de Caxias - Uma das modalidades esportivas que mais cresce em número de atletas chegou na Baixada Fluminense. Quem gosta de praticar o futvôlei não vai precisar mais se deslocar para as praias da Zona Sul do Rio ou para a Ilha do Governador. O Arena Duque, no bairro Laguna e Dourados, diminuiu essa distância para quem mora em Duque de Caxias.

O espaço conta com um campo oficial para práticas de futvôlei, beach soccer, vôlei de praia, beach tênis, funcional e mais. A idealização do lugar é dos amigos Vinicius Carvalho e Jean Carlos. Por causa da pandemia, os dois resolveram empreender e abrir o Arena.

“Eu sou contador e o Jean trabalha no ramo da construção. Nós tínhamos que fomentar de alguma forma por causa da pandemia. Vimos nessa área uma maneira de crescimento, já que são poucos espaço como esse na Baixada. As pessoas que gostam de futvôlei iam para a Ilha, por exemplo. Caxias não tinha. Foi nesse intuito que desenvolvemos o Arena Duque”, contou Vinicius, um dos proprietários.

Em pouco mais de uma semana de abertura, o lugar já vem fazendo sucesso e chamando atenção. O novo Centro de Treinamento fechou uma parceria com a GF3, liderada por Gil. Eles possuem uma equipe de trabalho para aprimorar os resultados profissionais de quem for praticar esporte por lá.

O Arena abre de segunda a segunda e também está disponível para locação, além da venda de bebidas em um bar instalado dentro do complexo. Quem quiser utilizar, pode fazer a inscrição em diversas modalidades. Há variados preços a partir de R$ 30.

“Temos professores que fazem a avaliação e acompanhamento dos alunos. Também estamos com uma programação específica voltada para as crianças, como colônia de férias”, afirmou Vinicius.

O Arena Duque fica na Rua Alferes Muniz, 17, no bairro Laguna e Dourados. Para dúvidas ou mais informações pode seguir o Arena Duque no Instagram (@arenaduque).