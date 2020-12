Trio é preso em Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 11:51

Duque de Caxias - Três suspeitos foram presos após confronto com policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), na tarde desta segunda-feira, 7, no bairro Parque Santo Antônio. Um rádio transmissor e um celular foram apreendidos durante a ação. Segundo informações, após uma denúncia de tráfico de drogas na região, os PMs foram até o local e entraram em uma troca de tiros com os criminosos.



Ainda de acordo com relatos, os bandidos conseguiram fugir num primeiro momento, porém, após buscas na região, a equipe deteve os suspeitos.



Um rádio e um telefone celular foram apreendidos e encaminhados à DP, junto com o trio para registro da ocorrência.