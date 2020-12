Voluntários do Processo Apell, de Duque de Caxias Divulgação

08/12/2020

Duque de Caxias - Voluntários do Processo Apell de Campos Elíseos, sob a coordenação da Associação das Empresas de Campos Elíseos (ASSECAMPE) e da Defesa Civil de Duque de Caxias, realizaram de forma online, um Treinamento Simulado de Evacuação de Plantas Industriais e Comunicação (Simulado de Mesa). Foi simulado um grande vazamento de gás inflamável e amônia, na Planta Industrial da Arlanxeo, devido a ruptura na tubulação, ocorrendo dispersão de uma nuvem tóxica para o entorno.



A empresa sinistrada acionou, através de sistemas de rádios que operam 24 horas por dia, o Corpo de Bombeiros (GOPP), a Defesa Civil Estadual e Municipal, o PAM – Plano de Apoio Mútuo das Empresas Associadas e o Processo APELL. Imediatamente, foi formado um Gabinete de Crise na ASSECAMPE, composta pelos representantes dos órgãos já citados, justamente com os representantes do INEA, das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, e dos Hospitais Adão Pereira Nunes e Moacyr Rodrigues do Carmo.

Com o agravamento da situação foi implantado o plano de evacuação dos funcionários da Arlanxeo e da Nitriflex, empresa vizinha e que também foi atingida pela nuvem tóxica.



Na simulação não houve necessidade de evacuação de nenhuma comunidade do entorno, em razão da contenção da nuvem tóxica, permanecendo, no entanto, de sobreaviso o Apell /Campos Elíseos, através do GAE – Grupo de Apoio Externo. Após a realização de todos os procedimentos, para evitar um possível acidente de grandes proporções, e de todas as medidas tomadas por grupo de avaliadores profissionais para futuras correções, o exercício foi dado por encerrado e foi considerado muito bom.



O Tenente-coronel Fernando Rodrigues, coordenador da Defesa Civil na Baixada Fluminense, destacou o trabalho das equipes e considerou muito importante o treinamento. Subsecretário Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias, André Luiz, também destacou o trabalho da ASSECAMPE e das entidades envolvidas no simulado.



O Diretor Executivo da ASSECAMP, Jorge Rezende, enalteceu o atual estágio de profissionalismo das empresas associadas participantes do exercício, das entidades e autoridades, que a cada ano se empenham nos treinamentos. Destacando ainda a liderança do coordenador do GAE, Ariel Blanco, e o preparo dos líderes comunitários e voluntários do Processo Apell – CE, que mesmo num ano atípico por causa do covid-19, continuam participando das atividades e treinamentos, a maioria deles via online.