Estudo ressalta importância de manter rotina de exercícios físicos na pandemia Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 12:29

Duque de Caxias - Apesar do receio em frequentar academias de ginástica por causa da pandemia do novo coronavírus, um estudo britânico chamado SafeActive, feito em 17 países europeus, mostra que a chance de ser contaminado nesses ambientes é pouca, e os benefícios à saúde superam o perigo. A dona de casa Gilcea dos Santos Furtado, de 74 anos, sabe bem disso. A moradora do Jardim 25 de Agosto não abre mão dos exercícios físicos.

Ela treina há um ano na Lifefit, no mesmo bairro onde mora. Gilcea conta que desde os 38 anos mantém uma rotina frequente de exercícios. Com a COVID-19, ela teve que parar de frequentar o local por alguns meses.



“Senti medo por ser grupo de risco, então não saí de casa de forma alguma. Quando a academia reabriu, eu retornei as atividades pois, mesmo treinando em casa, sentia falta de treinar na academia, da ajuda e estímulo dos meus professores e colegas. Mesmo retornando a treinar na academia, não parei de me cuidar. Ando sempre de máscara, com um potinho de álcool em gel, e sempre limpo os equipamentos da academia antes e depois de usar”, conta.

Quem também sabe dos benefícios da academia é Monica Dutra Rangel, de 45 anos. Há pouco mais de um ano, após inúmeras solicitações médicas, ela começou a frequentar a academia. Com diabete tipo II, hipertensa e portadora de TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada), a atividade física passou a ser um coadjuvante importante para eficácia do tratamento farmacológico.



“Infelizmente, estamos ainda assombrados com a disseminação rápida e letal do coronavírus, porém, tomando todas as medidas de prevenção necessárias, retornei as aulas na Lifefit. Percebo o cuidado que a academia vem aplicando nas medidas sanitárias, seja na verificação de temperatura, totem de álcool espalhados por todo o salão, material de higienização dos aparelhos, redução da capacidade real de alunos, entre outras. Como sempre relato, independentemente da questão estética, a pratica de atividade física tem sido uma superação pessoal”, declara Monica.