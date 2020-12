Estação de trem Duque de Caxias Reprodução Google Maps

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 17:44

Duque de Caxias - Policiais Militares e Agentes civis do Operação Caxias Presente prenderam, na manhã deste domingo, 13, um jovem, de 25 anos, com dois mandados de prisão em aberto por roubo. A abordagem aconteceu na Rua Plínio Casado, no Centro, nas proximidades da estação de trem. De acordo com os policiais, o rapaz estava em atitude suspeita quando foi abordado.



Bastante nervoso, ele foi revistado e constatado os dois mandados de prisão em aberto. O mesmo foi conduzido para a 59 DP (Duque de Caxias) e depois encaminhado para a 60 DP (Campos Elíseos), onde ficou detido.



Caxias Presente



Desde o início da operação na cidade da Baixada Fluminense, já foram cumpridos até o momento 94 mandados de prisão e recaptura de foragidos. A operação conta com 149 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis oriundos das forças armadas e seis assistentes sociais. A operação funciona diariamente, das 8h às 20h.