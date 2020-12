Tiroteio interdita Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 11:12 | Atualizado 14/12/2020 12:52

Duque de Caxias - Uma perseguição com troca de tiros interditou a Rodovia Washington Luiz, na manhã desta segunda-feira, 14, em ambos os sentidos, na altura do Carrefour da Vila São Luiz. De acordo com informações, um suspeito morreu e outro ficou ferido na ação. Uma van também foi apreendida.

Publicidade

Segundo informações, houve uma tentativa de roubo de carga, que foi frustrado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação começou nas proximidades da Reduc. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a PRF usou um helicóptero para impedir a ação dos criminosos.



Helicóptero foi utilizado na ação na Washington Luiz, em Caxias Divulgação PRF

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal informou que, por volta das 11h, uma faixa foi liberada na pista central e outra na marginal, no sentido Rio de Janeiro. O trânsito no local segue engarrafado, com reflexos no bairro de Jardim Primavera.