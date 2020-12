Campanha de vacinação contra a raiva acontece no sábado fotos: divulgação

Publicado 14/12/2020 11:42

Duque de Caxias - A Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal, promovida pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, chega ao Terceiro e Quarto Distritos, nesta semana. Até sexta-feira, 18, as equipes da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses estarão nos bairros Barro Branco, Parque Paulista, Nova Campinas, Sem Terra, Parque Eldorado e Xerém, sempre das 9h30 às 13h30. Essa será a última semana da campanha do ano de 2020, retornando com nova programação semanal a partir de fevereiro de 2021.



Veja a lista dos locais e endereços de vacinação contra a raiva animal, no período de 14 a 18/12, das 9h30 às 13h30:



* 14/12 - Projeto Aqui Tem Esporte

Av Pedro Álvares Cabral (Praça em frente à UBS) - Barro Branco



* 15/12 - Projeto Aqui Tem Esporte - Samucão

Av 31 de Março 88 - Parque Paulista



* 16/12 - E. M. Leni Fernandes do Nascimento

Rua Silvio Caldas - Xerém



* 16/12 - Praça da Mantiquira - Xerém



*17/12 - ONG do Coração

Rua 12, 253 - Nova Campinas



* 17/12 - Projeto Aqui Tem Esporte

Rua V, s/n° - Sem Terra



* 18/12 - Aqui Tem Esporte

Av Rio de Janeiro, 08 - Parque Eldorado



Pandemia

Em função da pandemia de Covid-19, a vacinação segue as recomendações de prevenção ao vírus, evitando aglomerações e o uso de máscara é obrigatório. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil é de que a Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal percorra o maior número de bairros do município. A vacina é gratuita.

A Campanha “Vai deixar seu amigo morrer de raiva?” teve início no município em 19 de outubro e até o momento foram vacinados 18.937 animais, entre gatos e cães.