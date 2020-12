Pistola é apreendida durante ação em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 19:24

Duque de Caxias - Um homem foi preso e uma pistola apreendida durante uma ocorrência, na tarde deste domingo, 13, no Centro. Policiais militares e agentes civis do Operação Caxias Presente realizaram uma abordagem a um veículo, quando encontraram a arma. O condutor, de 28 anos, confessou que estava levando a arma até uma rua atrás do Caxias Shopping, onde um homem iria encontrá-lo e efetuar o pagamento no valor de R$ 6.700.

O jovem foi conduzido para a 59°DP (Duque de Caxias) e, em seguida, encaminhado para 60°DP (Campos Elíseos) para apreciação da autoridade policial competente.