Duque de Caxias ganha homenagem em Nova York Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 15:15

Duque de Caxias - O nome da cidade de Duque de Caxias foi parar em uma das avenidas mais famosas do mundo: a Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. A homenagem foi feita pela empresa Stone, fintech de serviços financeiros, às cidades que representam o empreendedorismo brasileiro, e divulgada na página "Caxias da Depressão". De acordo com o letreiro, as micro e pequenas empresas brasileiras já contribuem com 30% do PIB brasileiro.

A empresa reforça a proximidade com os empreendedores que movem a economia no Brasil, seja no interior ou nos grandes centros urbanos. A ação também serve como um incentivo para que novaiorquinos e turistas visitem o Brasil, estimulando o interesse e curiosidade das mais de 340 mil pessoas que passam pela Times Square diariamente.

