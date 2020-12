Por O Dia

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro completou dois anos nesta quinta-feira, 17. A unidade de ensino vem se tornando referência na região pelos bons resultados obtidos, como as medalhas de ouro e prata na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

Cerimônia marca dois anos do Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias Divulgação

Para celebrar a data, a Tenente Coronel PM Nádia Cardoso, comandante do lll CPM/ERJ, recepcionou os alunos e seus familiares durante a Solenidade de Promoção Hierárquica do Corpo de Alunos, referente ao ano letivo de 2019. Segundo a Comandante, ado estudante nos diversos graus de hierarquia escolar constitui recompensa pela aplicação aos estudos e pelo comportamento escolar exemplar.“É preciso estimular a formação integral do aluno e à escolha pela futura carreira militar. Os graus de hierarquia escolar definem-se entre o posto de coronel-aluno a cabo-aluno, tendo duração de um ano letivo e sendo critério, impreterível, ser avaliado quanto ao comportamento disciplinar como ótimo ou excepcional, exceto a graduação correspondente a do 6º ano, que tem como critério a maior nota na prova de nivelamento do III CPMERJ”, explicou Cardoso.