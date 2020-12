Canalização do Canal Farias, em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 08:27

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras de Duque de Caxias está finalizando as obras de macrodrenagem e urbanização de um trecho de cerca de 1.200 metros do Canal Farias, que vai beneficiar milhares de moradores de Saracuruna e bairros da região do segundo distrito. O órgão está instalando redes de galeria pré-moldada em concreto armado que vão aumentar a capacidade de escoamento das águas nos dias de chuva forte evitando, com isso, os transbordamentos e os alagamentos.

As obras são realizadas por administração direta, sem a contratação de empresas. A iniciativa é necessária devido a possibilidade de chuvas fortes que costumam cair no município no período de verão.



O trecho do Canal Farias que está sendo canalizado vai ganhar urbanização e uma grande área de lazer para atender os moradores. O local vai receber pavimento intertravado de concreto, ciclovia, playground, academia de ginástica, jardins e áreas para descanso com bancos e mesas, entre outros equipamentos. Também está sendo feita a limpeza do canal próximo ao deságue para aumentar o escoamento das águas.



Combate às enchentes



O programa de combate às enchentes da Prefeitura de Duque de Caxias vem atuando em todos os distritos na limpeza e desassoreamento de rios e canais. Iniciado em 2017, o programa já limpou mais de 250 quilômetros de rios, canais, córregos e valões, facilitando o escoamento das águas nos dias de chuvas forte, registradas nessa época do ano e durante o verão.

"Apesar das campanhas de conscientização da população sobre os riscos, em algumas regiões moradores insistem em jogar lixo nas margens dos rios e nos canais de Duque de Caxias. As obstruções dificultam o escoamento das águas provocando alagamentos, além de causar transtornos nos bairros", disse o secretário de Obras, João Carlos Grilo, acrescentando que a limpeza dos rios é feita durante todo o ano.