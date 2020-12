Movimento no Calçadão de Duque de Caxias neste fim do ano Igor Silva

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 11:20 | Atualizado 19/12/2020 11:23

Duque de Caxias - Esse Natal não está sendo igual aquele que passou. Apesar do constante movimento no Calçadão do Centro de Duque de Caxias, comerciantes registram uma queda de 30% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. O setor mais prejudicado é o de vestuário.



O movimento atípico de pessoas pode ser sentido diariamente pelos corredores do Ela Shopping. O principal centro comercial do Calçadão de Caxias possui 36 lojas e está com um número de visitantes inferior ao período de festas de fim de ano do ano passado. Até o último dia 14 de dezembro, o Ela Shopping recebeu um público de 229.586 pessoas. Neste mesmo período em 2019, foram 337.102. Ou seja, uma queda de quase 32%.

Movimento no Calçadão de Duque de Caxias neste fim do ano Igor Silva



“Há setores que sofreram mais e outros menos. Vemos, por exemplo, que o setor de vestuário está muito penalizado. Não há grandes festas e/ou eventos que justifiquem a compra de roupa nova, e nem haverá celebrações de Natal e Ano Novo. Tudo será muito comedido, em família”, aponta Celso Pariz, superintendente do Ela Shopping.



Apesar de tudo, o shopping caxiense ampliou em uma hora o funcionamento das lojas. Diariamente, até o dia 23 de dezembro, a unidade vai funcionar das 9h às 20h. No dia 24, véspera de Natal, o Ela fecha mais cedo, às 17h.