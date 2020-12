Toma posse novo diretor do Hospital Saracuruna Divulgação

20/12/2020

Duque de Caxias - O Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes tem novo diretor: o Traumato-ortopedista Dr. Marcus Vinícius Fernandes Dias. A cerimônia de posse ocorreu na última semana e contou com a presença do prefeito Washington Reis, do secretário municipal de Saúde, Dr. José Carlos Oliveira, do deputado estadual Rosenverg Reis, do vereador Júnior Reis, e de gestores de unidades de saúde do município, além de funcionários e do corpo médico. Fernandes já foi diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no Ministério da Saúde e também foi coordenador geral de Assistência da mesma pasta.



“Estamos muito confiantes e animados com a chegada do Dr. Marcus Vinícius. Temos um comandante, o prefeito Washington Reis, que tem sido um exemplo, não medindo esforços para dar o melhor para a população. Agradeço ainda ao deputado Rosenverg Reis, que é o campeão de emendas e de recursos para a saúde do município. Com essa equipe de funcionários, equipe médica e com a cooperação do Governo do Estado, vamos fazer muito mais pela saúde de Duque de Caxias”, destacou o Secretário Municipal de Saúde Drº José Carlos de Oliveira.



Washington Reis destacou o crescimento do município nesses últimos quatro anos, principalmente na área da saúde.

“Deus sabe o quanto trabalhamos e vamos continuar trabalhando para trazer melhorias importantes para o município. Construímos uma grande união de forças políticas conquistando a confiança de muitos deputados que têm dedicado recursos de emendas parlamentares para a saúde de nossa cidade. Aproveito para agradecer a todos que confiam e apoiam a nossa gestão e posso lhes assegurar que nenhum município fez tanto pelo cidadão com tão poucos recursos. Isso é fruto de uma gestão de responsabilidade e de compromisso com a população”, falou Reis.



O novo diretor manifestou grande satisfação por estar à frente de um hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Dediquei grande parte da minha carreira a tratar de trauma e esse hospital, por princípio, é o hospital do trauma. Ver hoje o SUS aqui em Caxias, atender a população seguindo o que prevê a legislação é de grande satisfação. Eu me sinto muito honrado e agradeço a confiança”, disse Drº Marcus Vinícius.



Sob nova direção

Desde que assumiu a gestão do Hospital de Saracuruna – Adão Pereira Nunes (HEAPN), em 16 de julho deste ano, a Prefeitura de Duque de Caxias abriu 15 novos leitos de CTI, reformou outros 20, disponibilizou carrinhos de anestesia para o centro cirúrgico e 48 camas de quatro motores, além de outros equipamentos. Uma nova ressonância magnética, de última geração, vai entrar em funcionamento nos próximos dias. Desde 2016, a unidade não tinha este equipamento para atender os pacientes. A área externa do hospital ainda recebeu serviços de capina e nova iluminação, tanto no estacionamento, quanto nas ruas no entorno. A Prefeitura também está realizando reformas importantes e necessárias na estrutura do prédio.



O Hospital de Saracuruna está localizado em Duque de Caxias, no Km 109 da Rodovia Washington Luiz (BR 040), no bairro de Jardim Primavera.