Pânico no Calçadão de Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 17:32 | Atualizado 21/12/2020 21:18

Duque de Caxias - Um suposto arrastão assustou quem fazia compras no principal centro comercial da cidade da Baixada Fluminense, na tarde desta segunda-feira, 21. Nas redes sociais, diversos vídeos mostram pessoas correndo e se escondendo dentro das lojas da região, após a notícia de que estava ocorrendo uma sequência de assaltos no local. Alguns lojistas chegaram a fechar as portas. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região.

De acordo com o comando do 15ºBPM (Duque de Caxias), indivíduos passaram gritando a palavra "arrastão" no Calçadão. Isso causou tumulto entre pedestres e lojistas. Os envolvidos foram abordados, mas não houve registro de roubo. O policiamento ostensivo segue no local.

Publicidade

Publicidade

"Muita gente começou a correr, a gritar, um cenário de terror", contou uma moradora do bairro Parque Beira-Mar.

Pânico no Calçadão de Duque de Caxias Reprodução

Publicidade

Policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) chegaram a ser acionados e foram ao local para verificar denúncia de roubo em série. Ainda segundo a PM, nenhum lojista foi vítima e ninguém registrou queixa na delegacia da região.

No momento da confusão, a região estava lotada em virtude das compras de fim de ano.

Publicidade