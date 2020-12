Panetone com novos sabores da Duquesa Confeitaria Divulgação

Publicado 22/12/2020 09:14

Duque de Caxias - Faltando três dias para o Natal, quem ainda não garantiu as famosas sobremesas da festa precisa correr. Alguns empreendedores caxienses já não estão aceitando mais encomendas porque venderam tudo (ou quase tudo). Com a pandemia do novo coronavírus, os clientes parecem este ano ter optado por fazer os pedidos com quem vende online.

Rabanadas do Brownie do Bbzão Divulgação



É o caso do Brownie do Bbzão que vendeu 1.100 chocotones nas últimas duas semanas. Agora, ele só está aceitando encomenda das rabanadas recheadas com doce de leite, a partir de R$ 9,90.



"Vendi todos os chocotones. Esse ano vendi mais rápido mesmo. Algumas pessoas estão com receio de sair de casa, então passaram a pesquisar lojas com venda on-line", conta Bruno Bastos, proprietário do Brownie do Bbzão.

Cheesecake especial de Natal do Odilar Divulgação



A Cheesecakeria Chef Odilar também viu as vendas do cheesecake especial de Natal acabar em pouco tempo. A torta preparada com frutas vermelhas foi o carro chefe da loja, que só aceita pedidos on-line.



"Infelizmente, não estou mais aceitando encomendas. As pessoas entram em contato, mas não consigo mais atender. Vendeu muito rápido esse ano em comparação com o ano passado", aponta Odilar Cristiano.

Panetone com novos sabores da Duquesa Confeitaria Divulgação



Novo sabores



A Duquesa Confeitaria só vai aceitar encomendas até o dia 23. Este ano, a loja aposta em novos sabores de panetone para atrair a clientela, como o banoffee (sobremesa feita com doce de leite e banana), Ninho com nutella, Nutella, Chocolate e Doce de leite. O doce é vendido a R$ 49,90 (na embalagem tradicional) e R$ 59,90 (na embalagem especial).

Panetone com novos sabores da Duquesa Confeitaria Divulgação



“Nós criamos essas receitas com aprovação dos nossos clientes. Fomos de mesa em mesa ao longo de novembro pedindo pra eles provarem. O sucesso resultado nessas vendas”, afirma o gerente Diógenes Dalvi.



"Nós criamos essas receitas com aprovação dos nossos clientes. Fomos de mesa em mesa ao longo de novembro pedindo pra eles provarem. O sucesso resultado nessas vendas", afirma o gerente Diógenes Dalvi.

A Duquesa Confeitaria funciona de segunda a segunda, a partir das 6h30. A loja fica na Rua Sebastião de Carvalho, 65, bairro Jardim 25 de Agosto. Para mais informações, ligar para (21) 3777-7000 ou pelo WhatsApp (21) 97986-0531. O Instagram é @duquesaconfeitaria.