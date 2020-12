Por Karina Fernandes

Publicado 24/12/2020 00:00

Muita gente deixa as compras de fim de ano para a última hora, inclusive as roupas com as quais vão participar das celebrações. Mesmo com reuniões familiares menores, por conta da pandemia do novo coronavírus, não é preciso deixar a beleza de lado na hora de celebrar com quem se ama.

E, para quem deixou para escolher o look hoje, uma boa opção é o Espaço Lely Schmidt, em Duque de Caxias, recém- inaugurado no Feirão do Lu. A loja recebe o nome de sua dona, a influenciadora digital Lely Schmidt, que vem fazendo sucesso nas redes sociais abordando assuntos como maternidade, receber bem, lyfestyle e decor.

A empresária sempre gostou de moda, pois cresceu no meio dos negócios da família. Seus pais trabalhavam com confecção. Então, Lely viu na pandemia uma excelente oportunidade de abrir seu próprio espaço. Uma loja de roupas e acessórios, com looks, tendências do momento e valores de varejo e forte de atacado para revenda. Umas das grandes cartadas de Lely são as revendedoras. Os valores das peças variam de R$ 80 a R$ 200, pois há preços diferenciados para atacado.

As peças oferecidas pelo estabelecimento chegam com tudo para serem usadas sem moderação no Natal e no Ano Novo. Segundo Lely, o branco, embora ainda procurado, não tem sido a cor recordista de vendas. "As pessoas procuram o branco, sim, talvez por ser mais tradicional. Mas outras cores estão sendo bastante vendidas. É grande a procura por peças coloridas, acho que a pandemia fez isso com as pessoas. Já para o Natal, as mais pedidas são as peças na cor vermelha, mas as de estampas de animais também estão com boa saída."

A Coleção Florescer vem com estampas coloridas, cores alegres, marcantes e vibrantes, com looks para, também, alegrar os adeptos da moda Tal Mãe, Tal Filha. Os modelos são inspirados na filha caçula da influencer, Maria Luiza, de 6 anos, que adora andar na moda e igual à mamãe famosa.

"Optei por criar essa parte dentro de toda coleção, porque me inspirei em Maria Luiza. Ela curte bastante esse lado de estar sempre bem arrumada e elegante. Acho linda essa tendência de estarmos iguais às nossas filhas. É bem divertido e as meninas adoram", conclui ela, que ainda é mãe de Gabriel, de 12 anos.

O Espaço Lely Schmidt, geralmente, funciona às quartas-feiras, sextas-feiras e sábados, em horário comercial. Excepcionalmente hoje, vai abrir das 8h às 16h. O endereço da loja é Rodovia Whashington Luíz, Feirão do Lu, loja 203, em Duque de Caxias. Mais informações: 96435-4372; e-mail espacolelyschmidt@gmail.com ou Instagram (@espacolelyschmidt).