Claudio Castro e Washington Reis percorrem Xerém Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 12:12

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira, 24, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, acompanhado do governador em exercício, Cláudio Castro, percorreram as áreas mais afetadas da cidade pelas fortes chuvas da última terça-feira (22), no distrito de Xerém. A tempestade de cerca de 200 mm durou algumas horas e deixou muitos moradores da região em situação de vulnerabilidade. Agentes da prefeitura seguem na região com mutirões de trabalho para limpar e reconstruir as áreas atingidas.

Há, aproximadamente, 150 famílias desalojadas, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Essas famílias devem procurar os pontos de apoio para fazerem o cadastro junto às equipes da Prefeitura para o recebimento do auxílio. Para ajudar os moradores foram montados três pontos: um no bairro Santo Antônio, um em Xerém e um no bairro Carreteiro. Até o momento, não houve a necessidade de instalação de abrigo provisório.

"Aqui, aconteceu um desastre natural, uma chuva que nunca se viu, mas nós estamos trabalhando duro, desde terça, para reconstruir tudo e possibilitar que essas famílias tenham um natal seguro. Agradeço muito por todo o apoio que eu tenho recebido do Governo do Estado e do Governo Federal, pelo governador Cláudio Castro e pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Em nome do povo da nossa cidade, agradeço muito”, declarou Washington Reis.

Acompanharam a visita do governador, o secretário de estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauiare, o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis, o deputado federal Áureo Ribeiro, além de vereadores e secretários municipais. O grupo percorre as áreas mais afetadas pela chuva, em Xerém, nas áreas do Barreiros, Vila Canaã, Santo Antônio e Carreteiro.

“Quando nós chegamos aqui hoje vimos que o trabalho já está acontecendo. Já há muita máquina na rua, muitas equipes trabalhando. O prefeito e a Prefeitura estão de parabéns. Nós vamos complementar esse trabalho. Já mandamos kits de alimentação, de limpeza, vamos mandar mil colchões e acabei de confirmar 150 cartões Recomeçar, de valor entre dois e cinco mil reais, para que as pessoas possam comprar novamente aqueles itens que foram destruídos, para desalojados e desabrigados. Os cadastros das famílias já estão sendo feitos”, contou o governador Cláudio Castro.

O estado está providenciando o envio de 100 kits de limpeza e cestas básicas para auxiliar na higienização das casas afetadas e para o retorno das famílias atingidas, assim que houver condições favoráveis de segurança e saúde nesses locais. Serão doados mil colchões pelo Governo do Estado para as famílias desalojadas. As quatro famílias desabrigadas receberão quatro novos apartamentos doados pela Prefeitura de Duque de Caxias, através do programa Minha Casa Minha Vida.



Ainda nesta quinta-feira, 24, o prefeito Washington Reis publicará um decreto oficial declarando o estado de calamidade para agilizar a compra dos apartamentos e a distribuição dos auxílios.