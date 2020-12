Por O Dia

Publicado 26/12/2020 18:18

Duque de Caxias - Com enredo “Fala, Majeté: Sete Chaves de Exu”, a Grande Rio recebeu na última semana os sambas concorrentes para o próximo desfile. Foram inscritas 17 obras. Desse total, passam para a próxima fase 10 classificados. O resultado será divulgado no dia 7 de janeiro por meio das redes sociais da agremiação caxiense.



A julgar pelos comentários na internet, a safra da tricolor agradou em cheio tanto a crítica quanto os torcedores. Um dos carnavalescos da Grande Rio, Gabriel Haddad endossa:



“Uma safra linda, que expressa a diversidade e a força do enredo da Grande Rio para o próximo carnaval. Eu e Leonardo respeitamos e confiamos muito na capacidade criativa dos nossos compositores e tínhamos certeza que sambas incríveis e fortes, cada um com suas particularidades, nasceriam dessa disputa. Laroyê!”, diz.

Rio de Janeiro 19/02/2020 - Os Carnavalescos da Grande Rio Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Mesmo já tendo definida a ordem dos desfiles da próxima folia (a Grande Rio será a quinta a desfilar no dia 12 de julho), o futuro da festa ainda é incerto. Acondicionou a realização do espetáculo mediante a vacinação em massa da população. Diante disso, os compositores da escola de samba depuderam abrir caminhos para mais um ano de disputa.“A “safra” expressa características que julgamos importantes não apenas para se compreender este enredo em si, que trata das potências de Exu, mas para pensarmos a importância e a beleza do samba-enredo: pluralidade, diversidade, liberdade criativa. Jamais entendemos que uma sinopse deve ser algo limitador, ditando regras ou impondo caminhos. Por isso nos deparamos com sambas narrados pelas mais diferentes vozes – um mosaico muito interessante e uma prova de vitalidade em meio a este cenário tão triste, marcado pelas incertezas”, aponta, que faz dupla com Gabriel Haddad.O destaque positivo na disputa da Grande Rio vai para, intérprete oficial da escola, que, pelo regulamento da disputa, gravou todos os. O desafio foi grande: 17 sambas num intervalo de duas semanas. Na reta final, o cantor chegou a ir para o estúdio quatro vezes por dia."Estou muito feliz com todos os elogios que recebi pela gravação dos sambas. Houve muito compositores que elogiaram inclusive a gravação de outras parcerias, o que só demonstra a qualidade das obras apresentadas. Para se chegar a esse resultado, houve um trabalho intenso de união entre mim e os autores do sambas, para que a gente chegasse exatamente à essência de cada obra e eu conseguisse transmitir isso na hora de cantar sambas com tanta qualidade, mas com características diferentes. Cada um tem sua particularidade e isso é que está fazendo com que a safra seja tão boa", afirma Malandro.