Empório do Galeto lança rodízio de petiscos em Caxias Lucas Mavinga/Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 10:24

Duque de Caxias - Conhecido pelo churrasco na brasa, o Empório do Galeto traz para a unidade de Duque de Caxias, o famoso Rodízio de Petiscos, sucesso nas lojas de Sulacap e Barra da Tijuca.



Oferecido aos clientes a partir das 18 horas, o Rodízio de Petiscos foi desenvolvido com as opções mais pedidas no restaurante, como a tábua de frios sortidos, o croquete alemão, pastéis variados, porco a passarinho, galeto a passarinho, fritas com queijo e linguiça, aipim, anel de cebola, iscas de carne, pão de alho, torrada, fritas normal e também cafta. A novidade é servida diariamente, por apenas R$34,90 (por pessoa).

Empório do Galeto lança rodízio de petiscos em Caxias Lucas Mavinga/Divulgação



Para acompanhar, a casa oferece promoção do Chopp Brahma Zero Grau (R$6,90) e também Caipirinha (R$15,90) ou o Mojito Cubano (R$22,90).





Veja mais informações em: https://www.emporiodogaleto.com.br/



Serviço:

Caxias Shopping - Rodovia Washington Luís 289 - Entrada pelo estacionamento ou 1° piso

Telefone: (21) 3491-4021 (delivery e reservas)

Horário de funcionamento: das 11h às 23h

Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Cartões refeições e dinheiro. Para acompanhar, a casa oferece promoção do Chopp Brahma Zero Grau (R$6,90) e também Caipirinha (R$15,90) ou o Mojito Cubano (R$22,90).Veja mais informações em: https://www.emporiodogaleto.com.br/Caxias Shopping - Rodovia Washington Luís 289 - Entrada pelo estacionamento ou 1° pisoTelefone: (21) 3491-4021 (delivery e reservas)Horário de funcionamento: das 11h às 23hAceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Cartões refeições e dinheiro.